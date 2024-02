Puntata Grande Fratello: Anita innamorata (8), Mirko fa ritorno (5)

Grande Fratello: Il dibattito sullo scontro tra Beatrice e il gruppo avversario

A soli due giorni dalla scorsa puntata, il Grande Fratello torna in prima serata con alcune sorprese. Uno dei temi principali è lo scontro avvenuto in gita tra Beatrice Luzzi e il gruppo avversario. Il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di intervenire per riportare l’equilibrio e proteggere Beatrice, che è considerata un “Pokemon raro” da tenere nella Casa a tutti i costi. Durante la puntata, Signorini ha ripreso uno ad uno i concorrenti che costituiscono il gruppo avversario, evidenziando le loro storture e l’incapacità di analizzare i fatti senza pensare alle fazioni. Sebbene sia stata una ramanzina necessaria, resta da chiedersi se sia sufficiente.

Pagelle Grande Fratello: Mirko torna come ospite

L’ex concorrente Mirko Brunetti è tornato come ospite nella Casa del Grande Fratello. Nonostante la sua presenza prolungata, sembra che la sua storia con Perla non riesca a decollare. Durante la puntata, Mirko ha parlato a lungo del nulla, cercando disperatamente consensi. Quando gli è stato chiesto se darà a Perla le risposte che cerca, ha risposto in modo evasivo. In ogni caso, la situazione non sembra interessare molto agli spettatori.

Greta e il lavoro di curve: la difesa di Beatrice e Simona

Durante la puntata, Beatrice Luzzi e Simona Tagli hanno attaccato Greta Rossetti, accusandola di lavorare solo di curve e di ammaliare gli uomini nella Casa. Tuttavia, Greta si è difesa affermando che le persone si limitano all’aspetto estetico e che sia Vittorio Menozzi che Sergio D’Ottavi si sono avvicinati a lei per altri motivi. Greta ha sottolineato che tra lei e Vittorio c’era tutto tranne la malizia fisica. La solitamente silenziosa Rebecca Staffelli ha preso le difese di Greta, criticando il comportamento di Beatrice e Simona.

Vittorio Menozzi evita le tensioni, ma viene eliminato

L’eliminato di lunedì scorso, Vittorio Menozzi, ha rivelato che non si sentiva rappresentato dalle tensioni presenti nella Casa. Durante il confronto con Beatrice Luzzi, Vittorio ha dimostrato la sua impreparazione rispetto alla regina indiscussa dell’edizione. Nonostante ciò, Vittorio ha riconosciuto che era giunto il momento di lasciare la Casa.

La versione migliore di Anita

Anita ha criticato Beatrice per il modo in cui si è comportata nei confronti di Greta. Tuttavia, ha dimostrato un lato più dolce e coerente con la sua età nel rapporto con il fidanzato Edoardo. La coppia ha suscitato l’interesse degli spettatori, che si sono appassionati alla loro storia.

Palo anche a San Valentino per Massimiliano Varrese

Rebecca Staffelli ha rivelato che Monia La Ferrera è stata vista mano nella mano con Joseph Rossetti per le vie di Monza. Questo è un altro colpo per Massimiliano Varrese, che al momento è all’oscuro della situazione. Gli spettatori sono curiosi di vedere la sua reazione quando scoprirà tutto.

