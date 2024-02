Pupo trionfa a Sanremo e offre un consiglio a Amadeus

Pupo critica il Festival di Sanremo: “Amadeus ha perso le idee”

Il cantante Pupo ha espresso la sua delusione riguardo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, definendola priva di idee e monotona. Secondo lui, il direttore artistico Amadeus dovrebbe prendersi una pausa e rinfrescare le idee, affermando che questo dovrebbe essere il suo ultimo festival. Tuttavia, Pupo ha suggerito che Amadeus potrebbe tornare tra qualche anno, dopo aver avuto il tempo di rigenerarsi.

Pupo ha criticato l’apertura della serata di ieri, definendola “roba da festa parrocchiale” e ha trovato imbarazzante la gag con l’attore John Travolta. Secondo il cantante, anche il fenomeno Fiorello rischia di diventare ripetitivo e non sorprende più. Pupo ha dichiarato: “Anche il fenomeno Fiorello non sorprende più e rischia di diventare ripetitivo. L’idea di far aprire la serata di ieri all’anziano signore, è davvero roba da festa parrocchiale. Imbarazzante anche la gag con Travolta”.

Pupo ha anche espresso la sua opinione sulle canzoni in gara, sostenendo che molte di esse non avranno successo. Secondo lui, la scelta di rendere le canzoni “ballabili” fa perdere di vista la bellezza di una canzone con un bel testo e delle belle musiche. Pupo ha affermato: “Le canzoni non sono brutte ma, a mio avviso, a parte due o tre che si elevano sulle altre (Bertè, Mango) risultano ‘inutili’. La scelta forzata della spensieratezza e della loro ballabilità, scopiazzando i ritmi sud americani (roba che musicalmente non ci appartiene) non porterà nessuno di questi brani a varcare le Alpi. Stenderei un velo pietoso sulla presentazione fra cantanti”.

Pupo ha concluso dicendo che Amadeus dovrebbe prendersi una pausa di un paio di anni per “rinfrescare le idee” e poi potrebbe tornare più carico di prima. Inoltre, ha sorpreso tutti ammettendo che non guarderà la puntata di questa sera, ma che sarà presente domani 9 febbraio per le cover.

La gag imbarazzante con John Travolta

Durante la seconda puntata del Festival di Sanremo, l’attore americano John Travolta è stato ospite. Tuttavia, la gag che è stata organizzata è stata giudicata imbarazzante. Amadeus ha ammesso che Travolta si è autoinvitato, ma la sua ospitata avrebbe potuto essere gestita in modo migliore.

Dopo aver scambiato qualche battuta con Giorgia, Travolta ha ballato sulle canzoni dei suoi film più celebri insieme ad Amadeus, che era scalzo. Successivamente, i due sono usciti dall’Ariston e si sono esibiti insieme a Fiorello ne “Il ballo del qua qua”. Questo momento è stato definito imbarazzante, soprattutto per l’attore stesso.

La giornalista Selvaggia Lucarelli è stata una delle prime a criticare questa gag, sottolineando come in Italia non si riesca a gestire gli ospiti internazionali e a dar loro il giusto merito. Ha anche notato che i conduttori non hanno parlato una parola in inglese. In definitiva, è stata un’ospitata davvero imbarazzante. La prossima volta, Travolta penserà due volte prima di chiedere di poter tornare all’Ariston.

