Putin: “L’Ucraina è uno stato artificiale”

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un’intervista di due ore con il giornalista statunitense Tucker Carlson al Cremlino, in cui ha espresso la sua opinione sulla situazione in Ucraina. Durante l’intervista, Putin ha sottolineato i legami storici tra Ucraina e Russia e ha definito lo stato ucraino come “artificiale”.

La prima parte dell’intervista è stata dedicata a una lunga premessa storica, in cui Putin ha spiegato la sua visione della situazione. Secondo il presidente russo, il collasso dell’Unione Sovietica è stato causato dalla leadership russa, che si aspettava un’accoglienza positiva dalla comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti. Putin ha anche rivelato di aver chiesto al presidente americano Bill Clinton se la Russia potesse entrare nella NATO, ma la risposta è stata negativa.

Putin ha poi parlato dell’evoluzione dei rapporti tra Russia e Ucraina, sottolineando che l’Ucraina si è dichiarata un paese neutrale, ma ha aperto le porte alla NATO nel 2008. Secondo Putin, nel 2014 si è verificato un colpo di stato in Ucraina, che ha portato alla minaccia della Crimea e all’inizio della guerra nel Donbass. Putin ha accusato l’attuale leadership ucraina di non aver rispettato gli accordi di Minsk.

Il presidente russo ha sottolineato che la Russia ha cercato di convincere gli Stati Uniti e i paesi europei ad attuare gli accordi di Minsk, ma che l’Ucraina ha continuato a preparare azioni militari. Putin ha affermato che l’obiettivo della Russia è fermare la guerra che è stata iniziata dall’Ucraina nel 2014 e che la Russia non ha iniziato nel 2022. Secondo Putin, uno degli obiettivi della Russia è la “denazificazione” dell’Ucraina.

La risposta di Putin alla domanda di Carlson

Durante l’intervista, Carlson ha posto poche domande a Putin, ma una di queste ha suscitato una risposta interessante. Carlson ha chiesto a Putin se la Russia avesse raggiunto i suoi obiettivi in Ucraina. Putin ha risposto: “Non ancora, perché uno di questi obiettivi è la denazificazione dell’Ucraina”. Questa affermazione riflette la preoccupazione della Russia per l’ascesa di gruppi nazionalisti in Ucraina.

Conclusioni

L’intervista di Putin a Carlson ha offerto uno sguardo interessante sulla visione del presidente russo sulla situazione in Ucraina. Putin ha sottolineato i legami storici tra Ucraina e Russia e ha definito lo stato ucraino come “artificiale”. Ha anche accusato l’attuale leadership ucraina di non aver rispettato gli accordi di Minsk e ha affermato che l’obiettivo della Russia è fermare la guerra che è stata iniziata dall’Ucraina nel 2014. La “denazificazione” dell’Ucraina è uno degli obiettivi della Russia. La situazione in Ucraina rimane complessa e le tensioni tra Russia e Ucraina continuano ad aumentare.

