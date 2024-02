Putin ostaggio corpo Navalny: accusa moglie Yulia in video

Yulia Navalnaya attacca Vladimir Putin

Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Aleksei Navaln, ha rilasciato un video messaggio accusando il leader di Mosca di aver preso in ostaggio il corpo di suo marito. In un’accorata dichiarazione, Yulia ha affermato: “Sono passati 9 giorni da quando mio marito è morto. Nove giorni da quando Putin lo ha ucciso, ma a quanto pare ucciderlo non è bastato. Ora ha preso in ostaggio la sua salma, umiliando sua madre per costringerla ad accettare una sepoltura segreta”.

Ultimatum per la madre di Navalny

La madre di Navalny, Lyudmila Navalnaya, si è trovata di fronte a un ultimatum: accettare un funerale segreto oppure vedere il figlio sepolto nella colonia penale in cui era detenuto. Tuttavia, Lyudmila ha rifiutato tale proposta, chiedendo il rispetto della legge che impone la consegna della salma entro due giorni dall’accertamento delle cause della morte.

Richiesta di rispetto della legge

La madre di Aleksei Navalny ha ribadito la sua richiesta di rispetto della legge in merito alla restituzione della salma del figlio. Lyudmila Navalnaya ha respinto l’ultimatum che le imponeva di accettare un funerale segreto, sottolineando l’importanza di seguire le normative vigenti in materia di decessi e sepoltura.

