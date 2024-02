Quadriennale di Roma: Luca Beatrice nominato nuovo presidente

Luca Beatrice nominato presidente della Fondazione ‘La Quadriennale’ di Roma

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto di nomina di Luca Beatrice come presidente della Fondazione ‘La Quadriennale’ di Roma. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da Katia Gruppioni e Giancarlo Abete, designati rispettivamente dal ministro e dalla Camera di Commercio di Roma. Il Cda sarà inoltre integrato dai rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Roma. La notizia è stata riportata in una nota del Ministero della Cultura.

Luca Beatrice: un nuovo inizio per la Quadriennale

Il neo presidente Luca Beatrice ha ricevuto i migliori auguri di buon lavoro dal ministro Sangiuliano. Beatrice si è detto “felice e orgoglioso di essere stato individuato per un incarico così importante e prestigioso”. Ha inoltre espresso la sua volontà di rilanciare la Quadriennale, che si svolgerà nel 2025, con una grande mostra che attiri l’attenzione del pubblico italiano e non solo. L’obiettivo è quello di rimettere l’arte italiana al centro del dibattito culturale.

Roma: un ruolo centrale nell’arte italiana

Beatrice intende realizzare una grande iniziativa che rilanci la Quadriennale come una mostra che faccia il punto sull’arte italiana. La prossima edizione, presumibilmente nell’autunno del 2025, sarà incentrata sull’arte dei primi 25 anni del 2000. Questo periodo rappresenta un momento significativo per fare il punto sull’arte italiana nel primo quarto di secolo. Beatrice ha sottolineato l’importanza di Roma nel panorama artistico, evidenziando la vivacità della città con le sue gallerie, gli spazi indipendenti e i musei importanti. Con il Maxxi, la nuova Galleria d’arte moderna e la Quadriennale, Roma tornerà ad essere un punto di riferimento per l’arte e la cultura italiana. Il neopresidente ha assicurato che da Roma partirà un grande rilancio dell’arte e della cultura nel paese.

Questo è solo l’inizio del mandato di Luca Beatrice come presidente della Fondazione ‘La Quadriennale’ di Roma. Con la sua esperienza nel campo dell’arte e la sua determinazione a valorizzare l’arte italiana, si prevede che porterà nuove idee e iniziative che contribuiranno a consolidare il ruolo di Roma come centro culturale di rilievo.

