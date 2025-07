Qual è il miglior contorno light surgelato in commercio?

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2025 by Emiliano Belmonte

Negli ultimi anni i contorni surgelati hanno guadagnato sempre più spazio nelle abitudini alimentari degli italiani, grazie alla loro praticità e alla possibilità di avere verdure già pronte in pochi minuti. Tra le varianti più apprezzate troviamo sicuramente i contorni grigliati light, ideali per chi cerca un’alimentazione leggera ma non vuole rinunciare al gusto.

Quando si parla di contorni grigliati surgelati, il mercato offre diverse opzioni, ma è importante saper leggere bene le etichette. Un buon contorno light dovrebbe contenere solo verdure selezionate, senza oli aggiunti né condimenti pesanti, mantenendo il più possibile l’autenticità dell’ortaggio grigliato. L’obiettivo è quello di avere un piatto pronto, veloce da cucinare e al tempo stesso equilibrato nei valori nutrizionali.

Le versioni migliori presentano un basso apporto calorico (sotto le 50 kcal per 100 grammi), una buona presenza di fibre vegetali, pochi grassi saturi e una percentuale ridotta di sale. Anche il formato è importante: confezioni da 400-500 grammi risultano versatili e perfette per uso familiare, mentre la possibilità di conservarli per mesi nel congelatore li rende particolarmente adatti alla pianificazione settimanale dei pasti.

Chi cerca un contorno da abbinare a carne, pesce o uova, oppure da inserire in una torta rustica o in una piadina, trova nelle verdure grigliate un’ottima soluzione anche per chi segue una dieta ipocalorica. Le verdure come zucchine, peperoni, melanzane e cipolle, una volta grigliate, assumono un sapore più intenso e invitante, pur mantenendo leggerezza e digeribilità.

Consiglio della redazione



Tra i prodotti attualmente disponibili, segnaliamo il Contorno Grigliato light della linea Pronto Presto Petrucci. Si tratta di un mix di verdure grigliate senza aggiunta di oli o condimenti, con soli 42 kcal per 100 g, ricco di fibre e con un profilo nutrizionale adatto anche a chi segue una dieta dimagrante o controllata. Il formato da 450 g e la semplicità di preparazione lo rendono una delle opzioni più pratiche sul mercato. Un’alternativa equilibrata, naturale e facilmente reperibile nei principali canali di distribuzione.