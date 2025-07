Qual è la più grande Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Roma? L’Istituto Romano di San Michele

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2025 by Emiliano Belmonte

L’Istituto Romano di San Michele è la più grande Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) della Capitale, un punto di riferimento storico e sociale per l’assistenza e la cura delle fasce più fragili della popolazione. Situato nel cuore del quartiere Tormarancia, rappresenta un’eccellenza nel panorama romano per rilevanza patrimoniale e per la quantità e qualità dei servizi alla persona offerti.

Le origini storiche dell’Istituto

Le radici dell’Istituto affondano nel lontano 1582, in un periodo in cui Roma, sotto il pontificato di Sisto V, vedeva la nascita di numerosi enti di beneficenza volti a contrastare la povertà e l’accattonaggio. Il primo nucleo, noto come Complesso Monumentale di San Michele a Ripa Grande, venne fondato ufficialmente nel 1686 da Innocenzo XI Odescalchi e fu per secoli un modello europeo di organizzazione dell’assistenza pubblica.

Ospitava orfani, anziani, giovani bisognosi e donne nubili, ma si distingueva anche per la sua vocazione educativa e formativa, grazie alla creazione di scuole di arti e mestieri, manifatture e laboratori: lanificio, arazzeria, stamperia e persino una scuola per le arti liberali, in cui insegnarono artisti di rilievo.

Una fusione storica che guarda al futuro

L’attuale forma giuridica dell’Istituto Romano di San Michele nasce nel 1928 con il regio decreto legge n. 1353, che dispose la fusione tra l’Ospizio di San Michele e l’Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli. Con la vendita di una delle sedi dell’Orfanotrofio, nel 1937 fu realizzata l’attuale sede istituzionale in piazzale Antonio Tosti, all’interno di un’area verde di circa 120.000 mq, comprendente 12 palazzine multipiano immerse in un ampio giardino.

Un ruolo centrale nei servizi alla persona a Roma

Nel tempo, l’ASP Istituto Romano di San Michele ha ampliato la sua missione originaria, integrando i servizi di accoglienza, assistenza sociale, educativa e sanitaria rivolti a anziani, minori, disabili e persone in condizione di fragilità.

L’Istituto continua a rappresentare una risorsa insostituibile per il welfare romano, in costante dialogo con le istituzioni e il territorio, e un esempio di come la storia dell’assistenza pubblica possa diventare una leva per l’innovazione sociale.

Dove si trova l’Istituto

La sede dell’Istituto si trova a Roma Sud, nel quartiere Tormarancia, un’area a forte valenza storica e sociale. Grazie alla sua estensione e alla varietà delle strutture presenti, il comprensorio è in grado di ospitare numerose attività e progetti destinati a migliorare la qualità della vita dei cittadini più vulnerabili.