Quando il Natale abbraccia l’imperfezione: il nuovo racconto di DONE! con Gobb protagonista

Ultimo aggiornamento il 2 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

Ogni dicembre porta con sé luci, attese e quell’idea di perfezione che spesso ci fa sentire fuori posto. Ma DONE! sceglie di ribaltare la prospettiva e lancia una campagna natalizia 2024 che celebra l’autenticità: la magia nasce proprio da ciò che non è perfetto.

Al centro della storia ritorna Gobb, il tenero mostro argentato simbolo del brand, pronto a vivere un Natale che cambierà il suo modo di vedere sé stesso e gli altri.

Il ritorno di Gobb: un viaggio tra fragilità e appartenenza

Dopo un anno in cui il pubblico si è affezionato alla sua ironia e alle sue goffaggini, Gobb affronta le feste con una nuova consapevolezza: essere sé stessi è il regalo più grande.

Dall’incompreso al benvoluto: l’evoluzione del mostro argentato

Nella campagna precedente Gobb era quasi un antieroe natalizio: irritato dalla felicità altrui, incline a piccoli furti di zaini DONE!, incapace di sentirsi parte del mondo che lo circondava.

Ma dietro ogni suo gesto c’era soltanto il bisogno umano – e mostruosamente universale – di essere accettato.

Una cena di Natale fuori dall’ordinario

Quest’anno, grazie all’incontro con Trinity, una volontaria dal cuore sensibile, Gobb trova il coraggio di organizzare la sua prima cena di Natale.

La sua versione delle feste è… unica:

gelatine dai colori indefinibili, punch improbabili e regali confezionati con una creatività tutta sua.

Gli amici ridono, restano perplessi, quasi rinunciano alla serata… finché Trinity non apre il suo pacchetto.

Dentro la carta, piegato con cura imperfetta, c’è uno zaino DONE!.

Un dono sincero, che ferma il tempo e trasforma Gobb da outsider a parte del gruppo.

DONE! e il valore dell’imperfezione

“In Gobb c’è la parte più spontanea di ciascuno di noi” racconta Stefania Gnutti, founder del brand. “In un mondo che chiede perfezione, lui ci ricorda quanto sia liberatorio riconoscere i propri limiti e condividerli.”

Un messaggio universale

La nuova campagna di Natale firmata DONE! non vuole essere solo un racconto creativo, ma un invito a:

uscire dalla comfort zone,

accogliere le proprie imperfezioni,

scoprirsi più forti quando ci si lascia vedere davvero.

Perché la vera magia del Natale – e della vita – è sentirsi accolti esattamente così come si è.

