Quantificando le vittime di Putin: Navalny e altri oppositori

Il mistero delle morti sospette di oppositori russi

La morte di Alexey Navalny in carcere ha scosso l’opinione pubblica internazionale, sollevando interrogativi sulle circostanze poco chiare che circondano il decesso del noto dissidente russo. Mentre le autorità di Mosca faticano a fornire spiegazioni convincenti, molti puntano il dito accusatore verso il presidente Putin. Navalny si unisce così a una lista di oppositori del regime russo deceduti in modi enigmatici, tra cui figure come Evgheny Prigozhin e Boris Berezovsky.

“La lista degli oppositori del presidente russo morti in circostanze sospette è lunga e inquietante.”

Il ricordo di Anna Politkovskaya

La giornalista Anna Politkovskaya, coraggiosa voce critica del regime, venne brutalmente assassinata nel 2006 a Mosca, nel giorno del compleanno di Putin. Il suo impegno nel denunciare gli abusi delle forze russe in Cecenia e altri eventi tragici la resero un simbolo di coraggio giornalistico contro la repressione.

Le morti enigmatiche degli oppositori russi

Altri casi di oppositori russi deceduti in circostanze misteriose includono l’ex agente del KGB Aleksander Litvinenko, avvelenato a Londra nel 2006, e l’oppositore Boris Nemtsov, ucciso a Mosca nel 2015. Anche l’oligarca georgiano Badri Patarkatsishvili e altri personaggi influenti hanno trovato la morte in modi oscuri, alimentando il sospetto di una mano oscura dietro questi tragici eventi.

