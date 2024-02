Raccolta fondi per spese legali di Filippo Mosca: in cerca di giustizia - avvisatore.it

Appello per Giustizia: Raccolta Fondi per Filippo Mosca

Claudia Mosca ha lanciato un appello su ‘gofundme.com’ per sostenere le spese legali di suo fratello, Filippo Mosca, detenuto in Romania. La madre, Ornella Matraxia, ha dichiarato: “Le spese legali superano i 30mila euro e le nostre risorse sono esaurite. Chiediamo sostegno per garantire a Filippo un giudizio imparziale e tirarlo fuori dal carcere.” Filippo, 29 anni, è detenuto nel carcere di Poarta Alba, a Costanza, dal 3 maggio 2023, in attesa di un verdetto definitivo.

La famiglia sostiene che la condanna di Mosca per traffico di droga sia ingiusta e priva di prove concrete. Nonostante la condanna a 8 anni e 3 mesi in primo grado lo scorso dicembre, Filippo ha sempre dichiarato la propria innocenza e ha rifiutato il patteggiamento. La madre ha denunciato le condizioni disumane in cui si trova il figlio in carcere.

Speranze e Delusioni: Prossimo Passo per Filippo Mosca

I giudici romeni hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari per Filippo Mosca, confermando altri 60 giorni di detenzione. Ornella Matraxia ha dichiarato: “Attendiamo le motivazioni della decisione. Ho consultato altri avvocati, ma le prospettive non sono positive. Faccio appello ai ministri Tajani e Nordio affinché valutino l’operato dei giudici romeni.” Il processo d’appello, fissato per il 7 marzo, prevede gli stessi giudici del primo grado, alimentando preoccupazioni sulla correttezza del procedimento.

La famiglia di Filippo Mosca continua a lottare per dimostrare la sua innocenza e assicurargli un giusto processo. L’appello per un intervento dei ministri italiani e di un pool di legali per riesaminare il caso è un tentativo disperato di ottenere giustizia per Filippo.

Sostegno Internazionale per Filippo Mosca

La vicenda di Filippo Mosca ha suscitato interesse e preoccupazione a livello internazionale. L’appello della famiglia per sostenere le spese legali e garantire un processo equo ha ricevuto un ampio sostegno. L’attesa delle motivazioni della decisione dei giudici romeni e la prossima udienza d’appello rappresentano i prossimi passi cruciali per il destino di Filippo. La lotta per la sua libertà e la ricerca della verità continuano a essere al centro dell’attenzione di tutti coloro che si battono per la giustizia.

About The Author