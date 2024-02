Raccolti 16.300 kg di rifiuti e 168 kg di mozziconi: dipendenti e manager green

Legambiente: Cresce il Coinvolgimento delle Aziende nell’Attività di Volontariato Aziendale

Nel corso degli ultimi dieci anni, sempre più aziende italiane stanno abbracciando l’importante pratica del volontariato aziendale in collaborazione con Legambiente. Da 20 aziende coinvolte inizialmente, si è passati a ben 241 nel 2023. Un incremento significativo che testimonia l’interesse crescente del mondo del lavoro verso la sostenibilità ambientale e il benessere della comunità. Nel 2023, 14.086 collaboratori hanno partecipato attivamente a iniziative di volontariato, registrando un aumento di 950 volontari rispetto all’anno precedente. Le attività svolte hanno contribuito al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con la riqualificazione di 260 aree e la raccolta di 16.300 kg di rifiuti, tra cui 168 kg di mozziconi di sigarette. Inoltre, sono state rilasciate 91 “Carte d’Identità del volontariato aziendale di Legambiente” come riconoscimento per l’impegno delle imprese coinvolte.

“Le aziende coinvolte stanno dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa, contribuendo attivamente alla tutela dell’ambiente e al miglioramento dei territori in cui operano.”

Iniziative di Successo nel 2023

Nel corso del 2023, numerose iniziative hanno visto la partecipazione attiva delle aziende in progetti di riqualificazione e sensibilizzazione ambientale. Dalla pulizia di spiagge e parchi urbani al monitoraggio dei rifiuti con i programmi Beach Litter e Park Litter, le imprese hanno dimostrato un forte impegno verso la tutela dell’ambiente. Inoltre, iniziative come “Bimbi in Ufficio” hanno coinvolto 780 bambini in laboratori educativi su temi come il riciclo della plastica e la mobilità sostenibile. Attività formative hanno sensibilizzato 360 collaboratori su stili di vita sostenibili, dalla corretta gestione dei rifiuti alle energie rinnovabili.

Aziende Protagoniste dell’Iniziativa

Diverse aziende hanno giocato un ruolo chiave nelle attività di volontariato con Legambiente nel 2023. Capgemini ha coordinato la riqualificazione di aree verdi e spiagge in varie sedi, coinvolgendo dipendenti e famiglie. Enel ha partecipato attivamente alla pulizia di aree urbane e costiere, mentre Hilti ha promosso iniziative sull’economia circolare e il recupero creativo. Essity ha organizzato il “Family Experience Day” a Legnano, focalizzato su comportamenti sostenibili, mentre Alstom ha proposto un “open day” per le famiglie dei dipendenti, con laboratori sulla sostenibilità per i più piccoli. Un impegno concreto delle aziende italiane verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.

