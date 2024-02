Rachele Risaliti, Miss Italia, dà alla luce: svelato l’identità del padre celebre

Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli: Benvenuto al piccolo Brando!

La gioia ha invaso la vita dell’ex Miss Italia Rachele Risaliti e del calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana Gaetano Castrovilli, che hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. Il lieto evento è stato annunciato ieri, 4 febbraio, attraverso un post sui social.

“04 Febbraio 2024. Ore 17.11 è nato Brando. È iniziata la favola più bella della nostra vita. Mamma & Papà ti amano già alla follia”, hanno scritto la coppia nel post che ha svelato la nascita del loro primogenito. L’annuncio è stato accompagnato da una tenera foto in cui si vede la mano del neonato stringere dolcemente quella dei genitori.

Rachele e Gaetano si sono conosciuti circa cinque anni fa e nel 2022 hanno coronato il loro amore con il matrimonio, dopo quattro anni di fidanzamento.

Lo scorso agosto, attraverso i loro profili social, avevano condiviso la gioia di aspettare il loro primo figlio. Si trattava di un bebè cercato e voluto, come testimoniato dalla felicità dell’ex Miss Italia nell’annunciare la lieta notizia. A settembre 2023, la coppia aveva svelato ai propri fan che avrebbero appeso un fiocco azzurro sul portone di casa. E ora, finalmente, quel fiocco è stato appeso.

Dopo l’annuncio della nascita, molti seguaci e conoscenti della coppia hanno inviato messaggi di congratulazioni e auguri, lasciando like e commenti di gioia.

Rachele Risaliti: Miss Italia e insegnante di ginnastica ritmica

Rachele Risaliti è nata a Prato l’1 febbraio 1995 ed è diventata famosa vincendo la 77ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2016. Diplomata al Liceo scientifico Niccolò Copernico di Prato, ha praticato ginnastica ritmica a livello agonistico per oltre 10 anni. Attualmente, Rachele insegna questo sport alle bambine.

Gaetano Castrovilli: Il talento della Fiorentina e della Nazionale italiana

Gaetano Castrovilli è nato a Canosa di Puglia il 17 febbraio 1997 ed è un calciatore italiano che gioca come centrocampista per la Fiorentina. Nel 2021, ha fatto parte della squadra di Roberto Mancini che ha vinto il campionato europeo con la nazionale italiana. Prima di arrivare alla Fiorentina, ha giocato per il Bari e la Cremonese. Ha rappresentato la nazionale italiana in quattro occasioni.

La nascita di Brando è un momento di grande gioia per Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli, che hanno condiviso la loro felicità con i fan attraverso i social. Auguriamo a questa giovane famiglia tutto il meglio per il futuro e tanta felicità con il loro piccolo tesoro.

About The Author