Rafale: il nuovo suv coupè di lusso di Renault disponibile per l’acquisto

Renault Rafale: il nuovo SUV coupé che unisce stile e prestazioni

Renault ha annunciato l’apertura degli ordini per il suo nuovo SUV coupé, il Renault Rafale. Questo veicolo rappresenta un simbolo di crescita per l’azienda francese nel segmento D e dimostra la sua capacità di rivolgersi a una vasta gamma di clienti. Con un design accattivante e prestazioni eccezionali grazie alle motorizzazioni ibride e al telaio innovativo, il Rafale promette un’esperienza di guida senza precedenti.

Un design audace e spazioso

Il Renault Rafale è stato sviluppato sulla piattaforma CMF-CD e presenta un design dinamico e audace. Con una lunghezza di 4,71 metri, una larghezza di 1,86 metri e un’altezza di 1,61 metri, il Rafale offre proporzioni equilibrate e una forte personalità. All’interno, i passeggeri possono godere di ampio spazio e di equipaggiamenti innovativi. La seconda fila offre un’abitabilità generosa, con uno spazio per le ginocchia di 302 mm. Nonostante il profilo da coupé, l’altezza del tetto posteriore è di 880 mm, garantendo un comfort ottimale. Il bagagliaio offre un volume di 627 litri, ideale per le esigenze di spazio. Inoltre, il tetto panoramico Solarbay, realizzato con la tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal), può essere reso opaco o trasparente a richiesta, offrendo un’esperienza di guida personalizzata.

Prestazioni eccezionali e tecnologia avanzata

Il Renault Rafale è dotato di un potente motore ibrido da 200 CV, abbinato a una trasmissione automatica multimode. Questo veicolo si distingue per la sua autonomia eccezionale, che può raggiungere fino a 1.100 km, e per le basse emissioni di CO2, pari a 4,7 litri/100 km e 105 grammi di CO2/km. Il telaio di precisione offre un’esperienza di guida unica, che viene ulteriormente migliorata dal sistema a quattro ruote sterzanti di Renault, chiamato 4CONTROL Advanced. Questo sistema, disponibile di serie nell’allestimento Esprit Alpine, migliora notevolmente la manovrabilità del veicolo in città e permette di affrontare curve ad alta velocità con maggiore sicurezza.

Il Renault Rafale è anche dotato di un sistema multimediale all’avanguardia chiamato OpenR Link. Questo sistema integra Google e offre oltre 50 applicazioni disponibili, consentendo ai conducenti di accedere a una vasta gamma di funzioni digitali sia all’interno che all’esterno dell’abitacolo.

Entro la fine dell’anno, Renault lancerà una versione ad alte prestazioni del Rafale, chiamata E-Tech 4×4, che offrirà una potenza di 300 CV. Questa versione sarà dotata di un motore elettrico supplementare sull’asse posteriore e avrà un telaio specifico per garantire prestazioni ancora più elevate.

Il Renault Rafale sarà disponibile in due allestimenti: Techno, a partire da 43.700 euro, e Esprit Alpine, a partire da 48.200 euro. I clienti potranno ordinare il loro Rafale entro l’estate e godere di un’esperienza di guida unica che unisce stile, prestazioni e tecnologia avanzata.

