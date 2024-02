Ragazza di 14 anni salva uomo con massaggio cardiaco: ispirata da un programma televisivo

Studente 14enne Salva Vita Ispirato da Serie TV ‘Doc’

Un giovane studente di 14 anni, ispirato da una scena della serie televisiva ‘Doc’, ha compiuto un gesto eroico che ha salvato la vita di un uomo in pericolo. Il ragazzo, intervistato dalla Stampa, ha raccontato di aver visto un uomo in difficoltà e di aver agito istintivamente: “Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori – dice lo studente 14enne in un’intervista alla Stampa -. Meno male, mi viene da dire adesso”. La sua prontezza d’azione e il coraggio dimostrato hanno fatto la differenza in una situazione critica.

Gesto Eroico: Massaggio Cardiaco di 15 Minuti

L’intervento tempestivo del giovane 14enne ha avuto un impatto cruciale sul destino dell’uomo in pericolo. La prognosi per la vittima rimane riservata, ma il ragazzo ha rivelato che i medici gli hanno confermato che senza il suo intervento l’uomo non sarebbe sopravvissuto. Il ragazzo ha descritto con determinazione le fasi dell’incidente avvenuto nella provincia di Verona: “Era al telefono con un operatore del 118, allora le ho preso il cellulare dalle mani e ho comunicato la nostra posizione esatta. A quel punto, il medico mi ha chiesto se me la sentissi di fare un massaggio cardiaco, e ho risposto di sì”. Il giovane ha continuato a praticare il massaggio cardiaco per ben 15 minuti, senza mai fermarsi, fino all’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso che hanno trasportato l’uomo in ospedale.

Esempio di Coraggio e Solidarietà

La vicenda di questo coraggioso studente è un esempio tangibile di altruismo e solidarietà, dimostrando come un gesto spontaneo possa fare la differenza tra la vita e la morte. Il giovane ha agito con determinazione e prontezza, mettendo in pratica quanto appreso da una serie televisiva e trasformando la finzione in realtà. Il suo atto eroico ha suscitato ammirazione e riconoscimento da parte di tutti coloro che hanno seguito la vicenda, evidenziando il potere positivo dell’ispirazione e dell’azione tempestiva in situazioni di emergenza.

