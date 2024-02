Rai: Countdown per il rinnovo dei vertici prima di luglio - avvisatore.it

Rinnovo Vertici Rai e Palinsesti: Countdown verso il Cambiamento

Con la conclusione di Sanremo 2024 e le prime ipotesi sull’edizione del 2025, si avvia il conto alla rovescia per il rinnovo dei vertici Rai e la preparazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e il rinnovo deve avvenire entro la scadenza del mandato precedente, fissata teoricamente per il 15 luglio 2024, data in cui l’attuale Cda è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti Rai il 15 luglio 2021.

Carlo Fuortes e Riccardo Laganà sono stati membri del Cda, ma sono stati sostituiti rispettivamente da Roberto Sergio e Davide Di Pietro. Attualmente, il Cda Rai è composto da Roberto Sergio, Davide Di Pietro, Simona Agnes, Francesca Bria, Igor De Biasio, Alessandro di Majo e Marinella Soldi.

Road Map per il Rinnovo: Procedura e Scadenze

In una recente intervista, Roberto Sergio ha dichiarato: “Approveremo il bilancio 2023 il 17 aprile. Il che, volendo, consentirà a governo e parlamento di avviare le procedure di nomina dei nuovi vertici“. La legge attuale prevede che il Cda sia composto da 7 membri, con diverse modalità di selezione, tra cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. La procedura di nomina deve iniziare almeno 60 giorni prima della nomina effettiva.

Il termine ultimo per avviare le procedure di nomina è il 15 maggio, affinché il nuovo Cda sia operativo entro il 15 luglio, data di scadenza del mandato attuale.

Equilibri e Scenari Futuri

Mentre si procede con il rinnovo del vertice Rai, si profilano anche le elezioni europee in Italia il 9 giugno, eventi che potrebbero influenzare i rapporti di forza all’interno dell’azienda. Tra i membri attuali, Simona Agnes è considerata una possibile futura presidente, mentre Marinella Soldi ha annunciato che concluderà la sua esperienza con questo mandato. Altri membri come Francesca Bria e Alessandro di Majo potrebbero essere ricandidati, mentre Igor De Biasio non si ricandiderà, essendo già al secondo mandato.

Il rinnovo dei vertici Rai si prospetta come un momento cruciale, con scadenze e procedure ben definite che delineeranno il futuro della televisione pubblica italiana.

