Rai investe oltre 200 milioni in piano industriale triennale

Rai: Piano industriale triennale per la digitalizzazione e la trasformazione in Digital Media Company

La Rai ha presentato il suo piano industriale triennale, che prevede investimenti per oltre 200 milioni di euro nei prossimi tre anni. L’obiettivo principale è accelerare la digitalizzazione e l’implementazione di RaiPlay, al fine di trasformarsi in una vera e propria Digital Media Company. Questa strategia è necessaria per far fronte alla crescente concorrenza delle grandi piattaforme multinazionali di intrattenimento in streaming.

Il piano industriale è stato presentato oggi dall’amministratore delegato Roberto Sergio e dal direttore generale Giampaolo Rossi ai direttori dell’azienda. Uno dei punti chiave del piano è il recupero e l’aumento del rapporto con il pubblico giovane, che preferisce consumare contenuti audiovisivi tramite dispositivi digitali e in modalità on demand, anziché attraverso la tradizionale visione lineare su schermo televisivo.

Per affrontare questa sfida, sono previste tre figure chiave all’interno dell’azienda. Monica Maggioni sarà responsabile del coordinamento della nuova offerta informativa, mentre Roberta Lucca guiderà il coordinamento della nuova offerta editoriale. Infine, Felice Ventura sarà incaricato del coordinamento del nuovo assetto organizzativo e gestionale. Queste figure avranno il compito di ripensare l’azienda in ottica crossmediale, al fine di offrire contenuti e servizi che rispondano alle esigenze del pubblico giovane e siano competitivi sul mercato.

Durante la presentazione del piano, il direttore generale Rossi ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e ha fatto un appello affinché l’azienda non perda questa occasione per non soccombere alla concorrenza dei grandi colossi del settore OTT. La trasformazione in Digital Media Company è fondamentale per garantire la sopravvivenza e la crescita della Rai in un panorama mediatico sempre più dominato dalle piattaforme digitali.

La Rai ha quindi deciso di investire in modo significativo nella digitalizzazione e nell’innovazione, al fine di offrire al pubblico una vasta gamma di contenuti accessibili in modo flessibile e personalizzato. Questo piano industriale rappresenta un passo importante verso il futuro della Rai come azienda moderna e orientata al digitale, pronta a competere con successo sul mercato globale dell’intrattenimento.

