Rai multata per pubblicità occulta e Chiara Ferragni oggetto di sfottò a Sanremo 2024

Durante la serata di apertura del Festival di Sanremo 2024, il Tar ha confermato ufficialmente la multa inflitta alla Rai per la pubblicità occulta fatta da Chiara Ferragni e Amadeus durante la scorsa edizione. La notizia è stata diffusa dal Codacons, che ha comunicato: “Il Tar ha confermato oggi la sanzione da 175mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso dell’edizione del Festival di Sanremo 2023 e ha deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso“.

La Rai ha già annunciato di presentare un ricorso al Consiglio di Stato, confidando nella legittimità del proprio operato. Nel comunicato ufficiale, l’emittente ha sottolineato che non è stato stipulato alcun accordo commerciale tra la Rai e Instagram, né tra Chiara Ferragni e il social media, né tra Amadeus e Instagram. Nonostante ciò, il Tar ha criticato l’utilizzo di Instagram come strumento per aumentare l’audience.

Chiara Ferragni: dal successo all’incubo

Un anno fa, Chiara Ferragni indossava un mantello con la scritta “Pensati libera”, ma oggi sembra essere prigioniera del suo castello incantato. Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, che ha messo in crisi la sua carriera di imprenditrice e il suo matrimonio con Fedez, l’influencer è tornata sotto i riflettori a causa delle indagini sulle sue attività commerciali legate alla beneficenza. La multa confermata dalla Rai per la pubblicità occulta durante Sanremo 2023 rappresenta un altro ostacolo sulla sua strada.

Sanremo 2024: i meme su Chiara Ferragni invadono il web

Durante la serata di apertura del Festival di Sanremo 2024, non sono mancati gli sfottò nei confronti di Chiara Ferragni. I meme che la ritraggono sono diventati virali sul web, alimentando la discussione sui social media. Nonostante le critiche e le difficoltà incontrate, l’influencer continua ad attirare l’attenzione del pubblico e a far parlare di sé. Resta aggiornato su tutte le novità del Festival di Sanremo 2024 su Rumors.it.

