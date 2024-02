“RaiPlay censura un bacio gay: polemiche infuocate sul web”

RaiPlay sotto accusa per la censura di un bacio nella serie “Gloria”

La Rai continua ad essere al centro delle polemiche, nonostante il successo del Festival di Sanremo 2024. Questa volta, l’accusa riguarda la censura di una scena nella nuova serie “Gloria”, interpretata da Sabrina Ferilli. La scena in questione mostra due uomini che si baciano, ma è stata coperta da un oggetto nero. La decisione ha scatenato l’indignazione del pubblico, che ha accusato la Rai di censura.

RaiPlay e la controversia sul bacio censurato

RaiPlay ha diffuso un video promozionale di “Gloria”, una miniserie in tre puntate che sarà trasmessa a partire dal 19 febbraio. Nel video, successivamente rimosso, si vedono due uomini che si baciano, ma la scena è stata coperta da un oggetto nero. La reazione sui social è stata immediata, con molti utenti che hanno criticato la decisione definendola “vergognosa” e sottolineando che la Rai è una televisione di Stato.

La risposta di RaiPlay e la delusione del pubblico

Raggiunti da TvBlog, i vertici di RaiPlay hanno cercato di giustificare la scelta, affermando che l’oggetto nero non è un bollino di censura, ma semplicemente un cappello che uno degli attori tiene in mano. Nonostante questa spiegazione, il pubblico non sembra essere soddisfatto. Molti ritengono che nascondere un bacio tra due uomini, anche se fosse solo con un cappello, sia comunque sbagliato. Alcuni utenti hanno addirittura invitato al boicottaggio della serie. Questa nuova polemica sembra alimentare la delusione dei telespettatori nei confronti della Rai, sollevando interrogativi sul futuro della televisione di Stato.

Foto: screenshot RaiPlay

