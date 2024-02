Addio a Rodolfo Ramazzotti: il Ricordo di Eros

Il mondo della musica piange la scomparsa di Rodolfo Ramazzotti, padre del celebre cantante Eros Ramazzotti. La triste notizia è stata annunciata dal figlio Eros stesso sui social, con una toccante dedica: “Ciao Pà“. Queste poche parole hanno comunicato agli ammiratori la perdita di una figura fondamentale nella vita del cantante romano.

Eros ha condiviso una foto di sé da bambino con il padre, manifestando il suo profondo legame con lui. Questo saluto semplice ma carico di significato ha commosso i suoi seguaci, che hanno espresso il loro cordoglio per la famiglia Ramazzotti.

L’Addio di Aurora a Nonno Rodolfo

Anche Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e nipote di Rodolfo, ha voluto commemorare il nonno sui social. Condividendo uno scatto che la ritrae da piccola tra le braccia di Rodolfo, Aurora ha espresso il suo dolore per la perdita di una presenza così importante nella sua vita. La giovane ha scritto un messaggio commovente:

“Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R, non eravamo pronti a salutarti”

Le parole di Aurora hanno suscitato emozione e solidarietà da parte dei suoi follower, che hanno apprezzato la sua sincerità e il legame speciale con il nonno.

Goffredo Cerza e il Ricordo di Rodolfo Ramazzotti

Anche Goffredo Cerza, compagno di Aurora, ha voluto rendere omaggio a Rodolfo Ramazzotti attraverso i social. Condividendo immagini dell’uomo e del figlio di undici mesi, Cesare, Cerza ha espresso la sua gratitudine per il tempo trascorso insieme al bisnonno. Il suo messaggio è stato toccante:

“Ciao Rodolfo, felice che tu sia riuscito a conoscere Cesare, gli racconteremo spesso di te”

La foto che accompagna il messaggio mostra Rodolfo insieme ad Aurora, Goffredo e il piccolo Cesare, simbolo di un legame familiare che attraversa le generazioni.

Al momento, non sono ancora state rilasciate dichiarazioni pubbliche da parte di Michelle Hunziker, madre di Aurora, ma è evidente che la famiglia si sostiene reciprocamente in questo momento di lutto. Rodolfo Ramazzotti viene ricordato come un uomo amorevole e presente, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei suoi cari e di chi lo ha conosciuto.

