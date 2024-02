Rambo: Stallone sceglie l’erede per il ruolo d’azione

Ryan Gosling potrebbe interpretare Rambo nel revival della saga

Sylvester Stallone ha trovato il suo erede per interpretare il leggendario personaggio di Rambo. Secondo quanto riportato da ‘Variety’, l’attore di 77 anni ha dato la sua benedizione a Ryan Gosling per vestire i panni del reduce del Vietnam in un potenziale revival della saga.

Durante una recente apparizione al ‘The Tonight Show’, Stallone ha raccontato di aver incontrato Gosling a una cena e di aver avuto un’interessante conversazione con lui. “Ryan mi ha detto di essere stato sempre affascinato da Rambo”, ha rivelato Stallone. “Quando era piccolo, mi ha raccontato che andava a scuola vestito da Rambo, nonostante le prese in giro degli altri. Così ho pensato: ‘Beh, è interessante. Se mai dovrò passare il testimone, lo passerò a lui, dato che ama così tanto il personaggio'”.

Stallone ha anche scherzato sul fatto che lui e Gosling siano l’esatto opposto dal punto di vista fisico. “Lui è di bell’aspetto, io no. Dico sul serio. Immaginate me nei panni di Ken? Non funzionerebbe”, ha detto l’attore. Tuttavia, Stallone ha sottolineato che per lui Gosling sarebbe la scelta perfetta per interpretare Rambo, nonostante la sua bellezza. “Per me è un sì, ma forse qualcuno potrebbe dire che è troppo bello per essere Rambo”, ha concluso Stallone.

Un revival di Rambo con Ryan Gosling come protagonista?

L’idea di un revival della saga di Rambo con Ryan Gosling come protagonista ha suscitato grande interesse tra i fan del personaggio. Gosling, noto per la sua versatilità come attore, ha dimostrato di poter interpretare ruoli complessi e intensi in film come “La La Land” e “Blade Runner 2049”. La sua presenza nel franchise di Rambo potrebbe portare una nuova prospettiva al personaggio, mantenendo al contempo l’essenza e la forza che lo hanno reso così iconico.

Sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali sul progetto, l’entusiasmo dei fan è palpabile. Molti si chiedono come Gosling si calerebbe nei panni di un eroe d’azione come Rambo e come riuscirebbe a portare avanti il personaggio in modo convincente. Tuttavia, la benedizione di Stallone sembra essere un segnale positivo per il futuro del revival di Rambo con Gosling come protagonista.

Un erede per Rambo

La scelta di Ryan Gosling come possibile interprete di Rambo rappresenterebbe un passaggio di testimone significativo per il personaggio. Stallone ha portato Rambo sul grande schermo per la prima volta nel 1982 e ha continuato a interpretarlo in diversi sequel. Ora, dopo quasi 40 anni, sembra che sia arrivato il momento di passare il testimone a una nuova generazione di attori.

Gosling, con la sua presenza magnetica e il suo talento indiscusso, potrebbe essere l’erede ideale per il ruolo di Rambo. La sua interpretazione potrebbe portare una freschezza e una modernità al personaggio, mantenendo al contempo l’essenza che ha reso Rambo così amato dal pubblico. Sarà interessante vedere come Gosling si calerà nei panni di questo iconico eroe d’azione e come porterà avanti il suo legato cinematografico.

In conclusione, l’ipotesi di Ryan Gosling come nuovo interprete di Rambo nel revival della saga ha suscitato grande interesse e curiosità tra i fan. La benedizione di Sylvester Stallone sembra indicare che Gosling potrebbe essere la scelta perfetta per portare avanti il personaggio. Resta da vedere se questo progetto si concretizzerà e come Gosling interpreterà il leggendario reduce del Vietnam.

