Rapina a Cinecittà: Donna derubata in casa da banditi armati

Furto nel quartiere Cinecittà: Rapinatori minacciano una donna e rubano denaro e oggetti preziosi

Nel quartiere Cinecittà, precisamente in via Raimondo Scintu, si è verificato un furto ieri sera intorno alle 18. I malviventi sono entrati in un appartamento, probabilmente attraverso una porta finestra scardinata nella cucina. Una volta all’interno, si sono trovati di fronte alla proprietaria di casa, una donna di 60 anni. Utilizzando una mazza di ferro come arma, i rapinatori l’hanno minacciata e costrinta ad aprire la cassaforte. Hanno rubato una somma di denaro pari a 10mila euro in contanti e diversi oggetti in oro, il cui valore è ancora da determinare. La polizia del commissariato Tuscolano è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e avviare la caccia ai banditi.

La polizia sulle tracce dei rapinatori

Dopo il furto, la polizia del commissariato Tuscolano è intervenuta immediatamente per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Gli agenti sono sulle tracce dei banditi, che sono riusciti a fuggire dalla scena del crimine. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull’indagine in corso. La polizia sta lavorando per identificare i responsabili e portarli alla giustizia.

