Rapina ai danni di due 16enni: denunciati cinque giovani nel Bolognese

Cinque Giovani Denunciati per Rapina e Lesione a San Giorgio di Piano

Cinque giovani, di cui due minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri di San Giorgio di Piano, nel bolognese, per aver rapinato due 16enni. Tra di loro figurano un 22enne, un 19enne, un 17enne, un 16enne e un 15enne, attualmente accusati di rapina e lesione personale in concorso.

La vicenda risale al 23 dicembre scorso, di sera, quando i due minorenni sono stati avvicinati dal gruppo di ragazzi, che, secondo quanto emerso dagli inquirenti, erano organizzati con precisi ruoli e compiti. Senza esitazione, hanno minacciato le vittime con frasi come: “Meglio che ci date i soldi se no finisce male” e “Meglio che fate quello che vi dicono perché i miei amici sono teste calde“. In questo modo, hanno costretto i ragazzi a consegnare il poco denaro che avevano con sé.

I carabinieri hanno successivamente scoperto che durante l’aggressione, i presunti autori avevano seguito un preciso schema organizzativo, con ruoli distinti come in un film: c’era il capo, responsabile di impartire gli ordini al gruppo, il consigliere, incaricato di lanciare minacce, il perquisitore, responsabile della ricerca di denaro e oggetti degni di interesse sulle vittime, e infine un mediatore, un giovane incaricato di porre fine alla rapina.

Durante l’atto criminoso, oltre ai due 16enni rapinati, c’erano altri quattro minorenni presenti come spettatori. Uno di loro è stato addirittura picchiato dal gruppo, sebbene non sia stato rapinato poiché è riuscito a fuggire dalla scena.

Ruoli Ben Definiti e Azioni Coordinate durante la Rapina

Capo : responsabile di dare gli ordini al gruppo

Consigliere : incaricato di lanciare minacce

Perquisitore : addetto alla ricerca di denaro e oggetti preziosi sulle vittime

Paciere: giovane responsabile di porre fine alla rapina

Questo episodio mette in luce non solo la violenza fisica subita dalle vittime, ma anche l’organizzazione e la pianificazione dietro un gesto così grave, evidenziando la necessità di un intervento deciso delle autorità per contrastare comportamenti del genere.

