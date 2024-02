Rapina armata a Castelnuovo: Dipendenti rinchiusi, bottino 300mila euro

Assalto armato in un’azienda di Casalnuovo di Napoli: dipendenti rinchiusi e bottino da 300mila euro

Un’azienda di Casalnuovo di Napoli è stata teatro di un violento assalto armato, durante il quale i dipendenti sono stati rinchiusi in una stanza mentre i rapinatori si sono impossessati di un bottino di almeno 300mila euro. L’episodio è avvenuto in via Nazionale delle Puglie, al chilometro 35,6, e ha visto l’intervento dei carabinieri.

Secondo le prime informazioni, almeno quattro rapinatori, con il volto coperto da passamontagna e cappello, hanno fatto entrare i dipendenti in una sala e successivamente hanno avuto accesso al caveau, da cui hanno prelevato il denaro. Al momento, il valore esatto del bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si stima che superi i 300mila euro. I rapinatori sono poi fuggiti, lasciando dietro di sé poche tracce.

Fortunatamente, durante l’assalto non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco e nessuno è rimasto ferito. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri di Castello di Cisterna e della tenenza di Casalnuovo di Napoli, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Rapinatori incappucciati e fuggiti: le indagini in corso

I rapinatori, che avevano il volto coperto da passamontagna e cappello, sono riusciti a fuggire senza lasciare tracce. Le forze dell’ordine stanno attualmente lavorando per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castello di Cisterna e della tenenza di Casalnuovo di Napoli.

Nessun colpo sparato e nessun ferito: la fortuna dei dipendenti

Nonostante la violenza dell’assalto, fortunatamente nessun colpo di arma da fuoco è stato sparato e nessuno dei dipendenti presenti è rimasto ferito. La rapina è stata condotta con precisione e rapidità, consentendo ai rapinatori di fuggire senza essere intercettati. Al momento, si sta cercando di quantificare il valore esatto del bottino, che si stima superi i 300mila euro.

Le forze dell’ordine sono impegnate nelle indagini per identificare i responsabili e portarli alla giustizia. Nel frattempo, l’azienda colpita dovrà fare i conti con le conseguenze dell’assalto e cercare di riprendersi da questo episodio di violenza.

