Rapina gioielleria: caccia ai banditi, indagini in Veneto

Rapina al negozio Gioielli di Valenza a Marcon: la caccia ai banditi si estende in tutto il Veneto

La rapina al negozio Gioielli di Valenza, situato nel centro commerciale di Marcon (Venezia), ha scatenato una vasta operazione di ricerca dei banditi in tutto il Veneto. I malviventi, cinque in totale, erano travisati e armati di pistole e armi lunghe, tra cui si dice anche un fucile a pompa. Dopo aver compiuto il colpo, i rapinatori sono fuggiti a bordo di una Panda rubata precedentemente e successivamente abbandonata, e di una Golf, della quale al momento non si hanno notizie.

È probabile che i criminali abbiano utilizzato altre auto, precedentemente parcheggiate in un luogo sicuro, per allontanarsi e scomparire. Nel frattempo, i carabinieri di Venezia stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza, sia del centro commerciale che delle zone circostanti, al fine di ottenere elementi utili per le indagini.

Le due commesse del negozio, dopo il primo interrogatorio di ieri, verranno nuovamente ascoltate oggi. L’azione dei rapinatori è stata rapida e violenta: mentre uno di loro ha immobilizzato una commessa con una stretta al collo, i complici sono entrati nella gioielleria costringendo l’altra dipendente ad aprire le vetrine. Sono stati rubati preziosi di grande valore, compresi gli altri gioielli esposti. Durante la rapina, la direzione del centro commerciale ha evacuato tutti e ha attivato l’allarme per avvisare le forze dell’ordine. Nel frattempo, il commando, senza sparare un colpo, ha raggiunto l’uscita portando con sé una delle commesse, che è stata liberata appena saliti sulle auto per la fuga. Non è ancora chiaro se i banditi abbiano parlato in italiano o con un accento veneto, come ha dichiarato un investigatore: “Hanno parlato poco”. Al momento, non è stato ancora stabilito il valore esatto della merce rubata.

Fonte: ANSA

