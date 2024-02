“Ravioli di ricotta e cannella e orecchiette al sugo: scopri la deliziosa ricetta”

Una ricetta tradizionale lucana: Ravioli e Orecchiette con sugo di pomodoro

Se sei alla ricerca di un piatto gustoso e tradizionale, la ricetta dei Ravioli e Orecchiette con sugo di pomodoro è quello che fa per te. Questo piatto della tradizione regionale lucana è stato tramandato dal Medioevo fino ad oggi ed è ancora protagonista sulle tavole delle famiglie italiane.

Ingredienti e procedimento

Ingredienti per 4 persone:

300 g di orecchiette fresche

Per l’impasto dei ravioli:

300 g di semola rimacinata di grano duro

2 uova

Acqua (circa 100 g)

Sale

Per il ripieno:

250 g di ricotta di pecora

3 tuorli

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 cucchiaio di pecorino grattugiato

Scorza di limone bio

Per il sugo:

500 g di salsa di pomodoro

1 cipolla piccola tritata

1 spicchio d’aglio intero

1 foglia d’alloro

1 pezzetto di peperone rosso (facoltativo)

Basilico e prezzemolo

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe nero

Procedimento:

Prepara il sugo in un tegame dai bordi alti: fai imbiondire la cipolla tritata, aggiungi la salsa di pomodoro, l’aglio intero, la foglia d’alloro, il peperone rosso (se desideri un sapore più intenso), l’olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Cuoci il sugo a fuoco medio e, alla fine, aggiungi basilico e prezzemolo. Metti da parte. In una ciotola capiente, mescola gli ingredienti per il ripieno dei ravioli: ricotta di pecora, tuorli, zucchero, cannella, pecorino grattugiato e scorza di limone. Su un piano infarinato, prepara l’impasto per i ravioli utilizzando semola, uova, acqua e sale. Lascia riposare l’impasto per mezz’ora, poi stendilo sottile e ritaglia i ravioli con un coltellino o un’apposita forma. Lessa separatamente i ravioli e le orecchiette, poi uniscili e condiscili con il sugo e il formaggio grattugiato.

L’idea decorativa

Per presentare questo piatto rustico in modo elegante, puoi servirlo su un lussuoso tavolino di design. Accosta le posate d’argento alle ciotole etno-chic per creare un contrasto interessante. Per completare l’atmosfera, utilizza tovaglioli rossi, che richiamano la passione e l’amore per il cibo.

Come puoi vedere, questa ricetta unisce due tipi di pasta diversi, i ravioli e le orecchiette, in un piatto gustoso e ricco di sapori. La dolcezza della ricotta e della cannella si sposa perfettamente con il sapore intenso del sugo di pomodoro. Non esitare a preparare questo piatto per una cena speciale o per festeggiare San Valentino. Buon appetito!

