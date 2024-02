Re Carlo affronta il cancro: la risposta rapida del principe Harry

Re Carlo III annuncia di essere affetto da un tumore

Re Carlo III è stato diagnosticato con una forma di cancro, come annunciato da Buckingham Palace in una nota ufficiale. Il sovrano ha voluto diffondere personalmente la notizia per evitare speculazioni sulle sue future apparizioni pubbliche. Durante il trattamento e le cure necessarie per la malattia, Carlo rimanderà tutti gli impegni pubblici. La malattia è stata scoperta durante il ricovero del re per un ingrossamento benigno della prostata, quando gli esami hanno rivelato il tumore. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’origine della malattia, sebbene sia stato specificato che non è collegata ai problemi alla prostata. Nonostante l’assenza da eventi di pubblico interesse, Carlo continuerà a svolgere gli affari di Stato e le pratiche ufficiali.

Il comunicato ufficiale di Buckingham Palace

Buckingham Palace ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui si spiega la situazione del re. Durante l’intervento ospedaliero per l’ingrossamento benigno della prostata, è stata riscontrata un’altra preoccupazione: un tumore. Carlo ha iniziato un programma di trattamenti regolari e i medici gli hanno consigliato di rinviare gli impegni pubblici. Nonostante ciò, continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto. Il re è grato alla sua équipe medica per il rapido intervento e rimane positivo riguardo al trattamento.

Chi sostituirà Re Carlo III negli incarichi pubblici?

In caso di impossibilità del sovrano di adempiere ai suoi doveri ufficiali, la Costituzione britannica prevede la designazione di “Consiglieri di Stato” che possono prendere il suo posto. Tra i potenziali candidati a questo ruolo vi sono la moglie del re, Camilla, il principe William, la principessa Anna e il principe Edoardo. Tuttavia, il principe Harry non è eleggibile per questo ruolo. Nonostante ciò, Harry tornerà nel Regno Unito per stare vicino a suo padre in questa difficile situazione. Nel frattempo, il principe William tornerà agli impegni pubblici dopo i recenti problemi di salute della moglie Kate Middleton.

