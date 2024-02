Re Carlo esce dopo l’intervento: aggiornamenti sulla sua condizione

Re Carlo saluta il pubblico dopo l’intervento alla prostata

Re Carlo è apparso radioso e di buon umore mentre si dirigeva verso la chiesa di Santa Maria Maddalena di Sandringham per la messa domenicale, dopo il suo ricovero per un intervento alla prostata. Accompagnato da Camilla, il sovrano ha salutato una ventina di persone riunite fuori dalla tenuta nel Norfolk. Purtroppo, i cancelli fuori dalla chiesa erano chiusi e al pubblico non era consentito raggiungere l’area solita, quindi sono stati costretti a rimanere a una distanza di 150 metri.

Il re e la regina sono stati accolti fuori dalla chiesa dal rettore di Sandringham, il reverendo canonico Paul Williams, che ha calorosamente stretto la mano di Carlo e gli ha dato una rassicurante stretta sul braccio. Durante lo scambio di parole con il rettore, Carlo ha risposto con un sorriso, dando l’impressione che tutto andasse per il meglio.

Dopo la funzione, la coppia reale è stata accompagnata fuori dalla chiesa dal rettore e dal suo assistente. Prima di tornare a Sandringham House per il pranzo, il re e la regina hanno scambiato qualche parola con i due sacerdoti. Mentre varcava il cancello, Carlo ha ammirato i bucaneve che spuntavano dal terreno della tenuta.

Un re radioso e di buon umore

Re Carlo ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo l’intervento alla prostata, salutando il pubblico con un sorriso raggiante. Accompagnato dalla duchessa di Cornovaglia, Carlo ha mostrato una forma perfetta mentre si dirigeva verso la chiesa di Santa Maria Maddalena di Sandringham per la messa domenicale. Nonostante i cancelli chiusi che impedivano al pubblico di avvicinarsi, il sovrano ha salutato calorosamente una ventina di persone riunite fuori dalla tenuta nel Norfolk.

Carlo ammira i bucaneve dopo la messa

Dopo la funzione religiosa, Re Carlo e la regina sono stati accompagnati fuori dalla chiesa dal rettore di Sandringham, il reverendo canonico Paul Williams, e dal suo assistente. Prima di fare ritorno a Sandringham House per il pranzo, la coppia reale ha scambiato qualche parola con i due sacerdoti. Mentre si avviava verso il cancello, Carlo ha ammirato con entusiasmo i bucaneve che sbocciavano nel terreno della tenuta, lasciando trasparire la sua gioia e il suo amore per la natura.

About The Author