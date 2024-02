Re Carlo III colpito da cancro: Principe Harry reagisce prontamente

Re Carlo III ha il cancro: la notizia ufficiale da Buckingham Palace

La notizia che ha sconvolto il mondo intero è stata ufficialmente confermata da Buckingham Palace: Re Carlo III è affetto da un cancro. Il sovrano stesso ha voluto che la notizia fosse resa pubblica, in un momento così delicato per la Royal Family. La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, raggiungendo anche il Principe Harry.

Principe Harry e i rapporti gelidi con la Royal Family: l’ultima reunion durante l’Incoronazione di Carlo

Nonostante le tensioni che hanno caratterizzato i rapporti tra il Principe Harry e la famiglia reale, il Duca del Sussex ha deciso di volare a Londra per stare al fianco del padre. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Harry prevede di raggiungere la capitale britannica nei prossimi giorni. Non è ancora chiaro se la moglie Meghan Markle e i loro figli lo accompagneranno, ma è certo che Harry ha ricevuto una comunicazione diretta da suo padre per essere informato della sua malattia.

Harry torna a Londra per stare vicino al padre

Nonostante le divergenze con la Royal Family, Harry ha preso la decisione di correre a Londra per essere al fianco del padre in questo momento difficile. Questo gesto dimostra l’importanza dei legami familiari anche in situazioni complicate. L’ultima volta che Harry ha avuto un incontro con i membri della famiglia reale è stato durante l’incoronazione di Carlo III nel maggio 2023. Da allora, i rapporti tra Harry e la famiglia reale si sono raffreddati, ma la notizia sulla salute del padre sembra aver spinto il Principe a mettere da parte le divergenze e a tornare “a casa”.

L’arrivo di Harry a Londra potrebbe essere un’occasione per riavvicinarsi alla famiglia reale e superare le tensioni degli ultimi anni. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi e se questo momento difficile porterà a una riconciliazione tra Harry e i suoi parenti. In ogni caso, la presenza del Principe al fianco del padre sarà sicuramente un sostegno importante in questo periodo di lotta contro la malattia.

