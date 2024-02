Re Carlo: la sua prima dichiarazione sul cancro non rassicura

Re Carlo III ringrazia per il sostegno ricevuto dopo la diagnosi di cancro

Le condizioni di salute di Re Carlo III dopo la diagnosi di cancro continuano a preoccupare i sudditi. Nonostante le prime parole di conforto di Camilla, molti ritengono che sia giunto il momento per il sovrano di considerare un’eventuale abdicazione in favore del figlio William. Tuttavia, il re ha voluto rassicurare personalmente il popolo con un comunicato ufficiale diffuso da Buckingham Palace. In questo messaggio, ha espresso i suoi “più sentiti ringraziamenti” alla nazione per i numerosi messaggi di sostegno e auguri ricevuti. Ha inoltre aggiunto: “Come tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro sanno, questi pensieri gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento”.

La dichiarazione di Re Carlo III non fornisce rassicurazioni sulla sua salute

Nella dichiarazione rilasciata da Buckingham Palace, il sovrano ha anche sottolineato che è stato incoraggiante vedere come la condivisione della sua diagnosi abbia contribuito a promuovere la comprensione pubblica del cancro. Sebbene queste parole abbiano portato un po’ di sollievo ai sudditi, la dichiarazione ufficiale non fornisce informazioni concrete sull’evoluzione della malattia di Re Carlo. È noto che le cure sono già iniziate, come dichiarato in precedenza. Pertanto, la situazione della Corona rimane instabile, anche a causa delle tensioni tra William e Harry, che si sono acuite dopo l’arrivo di quest’ultimo a Londra per visitare il padre.

Tensioni tra William e Harry dopo l’incontro con Re Carlo

Le notizie di nuove tensioni tra Principe William e Principe Harry sono emerse dopo che quest’ultimo si è recato nel Regno Unito per incontrare il padre in seguito all’annuncio shock sulla sua salute. Secondo i tabloid inglesi, Harry ha trascorso meno di un’ora con il monarca prima di tornare in California il giorno successivo, senza avere alcun contatto con il fratello William e il resto della famiglia. Secondo Ingrid Seward, caporedattrice della rivista Majesty, William ritiene che Harry abbia utilizzato la visita come un’opportunità di pubbliche relazioni. Questo comportamento avrebbe ulteriormente deteriorato i già freddi rapporti tra i due fratelli.

About The Author