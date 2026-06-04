Reading di Prevenzione al San Michele: l’11 giugno a Roma un dialogo tra scienza e coscienza per promuovere la salute del cervello

Ultimo aggiornamento il 4 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

All’Istituto Romano di San Michele un evento gratuito dedicato alla prevenzione, alla salute neurologica e alla consapevolezza personale

L’ASP Istituto Romano di San Michele ospiterà giovedì 11 giugno 2026 alle ore 17:30 il “Reading di Prevenzione”, un originale appuntamento di divulgazione scientifica che unisce conoscenza medica, esperienza personale e riflessione umana per sensibilizzare il pubblico sui temi della salute del cervello e della prevenzione.

L’iniziativa si svolgerà presso i Saloni Giuliani all’interno del comprensorio istituzionale dell’Istituto San Michele, in Piazzale Antonio Tosti 4 a Roma, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Un percorso narrativo tra scienza e coscienza

Il progetto nasce da un’idea di Gaia Spera, condivisa con la neurologa Francesca Spanedda, con l’obiettivo di rendere accessibili temi medici spesso percepiti come complessi o lontani dalla vita quotidiana.

Il format propone una narrazione a due voci: da una parte la Scienza, rappresentata dagli interventi della Dott.ssa Spanedda, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del cervello e delle sue straordinarie potenzialità; dall’altra la Coscienza, affidata alla testimonianza diretta di Gaia Spera, che offrirà spunti di riflessione sul valore della vita, sulla resilienza e sulla capacità di trovare significato anche nei momenti più difficili.

L’incontro prenderà spunto da alcuni passaggi del libro “Diario di una pozzanghera”, creando un dialogo coinvolgente tra esperienza vissuta e approfondimento scientifico.

Prevenzione dell’ictus e salute neurologica: perché è importante informarsi

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, otto ictus su dieci potrebbero essere evitati attraverso adeguate strategie di prevenzione. I danni cerebrali rappresentano oggi una delle principali cause di disabilità, con conseguenze significative sia per le persone colpite che per le loro famiglie, oltre a generare un importante impatto sul sistema sanitario.

Il Reading di Prevenzione nasce proprio con l’intento di raggiungere un pubblico ampio attraverso un linguaggio semplice, diretto e accessibile, favorendo una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita e sull’importanza della diagnosi precoce.

La collaborazione tra San Michele e Fondazione Santa Lucia IRCCS

L’evento si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra l’ASP Istituto Romano di San Michele e la Fondazione Santa Lucia IRCCS, realtà di riferimento nazionale nel campo della riabilitazione neurologica.

La sinergia tra le due istituzioni si è consolidata dopo l’apertura del Servizio di reintegrazione del paziente post-comatoso, finanziato dalla Regione Lazio e gestito dall’Istituto San Michele, con l’obiettivo di offrire percorsi sempre più efficaci di assistenza, recupero e reinserimento sociale.

Il contributo speciale di Massimo Wertmüller

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche un videomessaggio dell’attore Massimo Wertmüller, autore della prefazione del progetto, che contribuirà ad arricchire ulteriormente il momento di confronto e sensibilizzazione.

Reading di Prevenzione: appuntamento l’11 giugno a Roma

L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire temi fondamentali come la prevenzione, la salute neurologica e il benessere della persona attraverso una formula innovativa che combina divulgazione scientifica e racconto umano.

L’appuntamento è fissato per giovedì 11 giugno 2026 alle ore 17:30 presso i Saloni Giuliani dell’ASP Istituto Romano di San Michele, in Piazzale Antonio Tosti 4 a Roma. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili.