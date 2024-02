Real Madrid vince in trasferta contro il Lipsia nella Champions League con un risultato di 0-1 - avvisatore.it

Il Real Madrid di Ancelotti vince 1-0 contro il Lipsia nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League

Nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha ottenuto una vittoria importante contro il Lipsia, imponendosi con il punteggio di 1-0. Durante il primo tempo, entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni da gol significative, anche se i giocatori del Real Madrid come Kross, Vinicius e Brahim Diaz hanno cercato di mettere in difficoltà il portiere avversario, Gulacsi.

Tuttavia, è stato all’inizio della ripresa, al 48′, che il Real Madrid è riuscito a segnare il gol del vantaggio. È stato Brahim Díaz a realizzare una vera perla: saltando tre avversari sulla destra, si è accentrato e con un tiro di sinistro da centro area ha mandato il pallone sotto la traversa, lasciando senza possibilità di intervento il portiere del Lipsia.

Il Lipsia cerca di reagire ma il Real Madrid tiene testa

Nonostante il gol subito, il Lipsia ha cercato di reagire e ha creato alcune occasioni per pareggiare il punteggio, con giocatori come Olmo e Sesko che hanno cercato di mettere in difficoltà il portiere del Real Madrid, Lunin, che però si è dimostrato abile a sventare i loro tentativi.

Il Real Madrid, nel frattempo, ha avuto l’opportunità di raddoppiare il vantaggio al 72′, quando Vinícius Júnior ha colpito il palo con un tiro preciso da centro area. Successivamente, Brahim Díaz ha cercato di ribadire in rete, ma senza successo.

Il Lipsia mette in apprensione il Real Madrid ma non riesce a pareggiare

Nonostante il vantaggio del Real Madrid, il Lipsia ha continuato a spingere per cercare il pareggio. La squadra tedesca ha aumentato il ritmo e ha messo in apprensione il portiere di Ancelotti con i tiri di Simons e Sesko. All’81’, Sesko ha approfittato di un infortunio di Brahim Diaz, si è lanciato verso la porta ma è stato bravo Lunin a deviare il suo tiro in angolo.

La mancanza di fair play da parte del Lipsia ha suscitato la rabbia dei giocatori del Real Madrid, che non hanno preso bene questa situazione. Nel finale di partita, all’94’, c’è stata un’ultima occasione per il Real Madrid per segnare il secondo gol, ma il tentativo di Joselu è stato vano e il risultato finale è rimasto 1-0 a favore del Real Madrid.

In conclusione, il Real Madrid di Ancelotti ha ottenuto una vittoria importante nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia. Nonostante la pressione del Lipsia nel tentativo di pareggiare il punteggio, il Real Madrid è riuscito a mantenere il vantaggio e a portare a casa la vittoria. La squadra spagnola dovrà ora difendere il risultato nel match di ritorno per accedere ai quarti di finale della competizione.

