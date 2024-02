Record di neve a Cortina: 35cm sulle Dolomiti

Neve abbondante sulle Dolomiti e sulle Prealpi: situazione attuale

L’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav) ha reso noto che sulle Dolomiti e sulle Prealpi si è registrata un’abbondante nevicata. 25-45 cm di neve fresca sono caduti mediamente sopra i 1.600 metri, con un picco di 35 cm a Cortina d’Ampezzo. Le previsioni indicano ulteriori precipitazioni nel pomeriggio, con nevicate attese sopra i 1.000 metri. Si prevede che possano accumularsi fino a 25 cm di neve fresca sulle Dolomiti sopra i 2.000 metri e 35 cm sulle Prealpi oltre quota 1.500. Tuttavia, con la neve fresca aumenta il rischio di valanghe spontanee di neve a debole coesione, con un’allerta di grado 3, definita come ‘marcata’ dall’Arpav.

Altezze della neve fresca in diverse località

Le misurazioni dell’Arpav hanno rilevato che la nevicata ha portato a consistenti accumuli in varie località. Passo Falzarego e Col dei Baldi in Val di Zoldo hanno registrato 50 centimetri di neve fresca, mentre ad Arabba ne sono caduti 40 e a Falcade 30. Questi dati evidenziano l’impatto significativo delle recenti precipitazioni sul territorio montano del Veneto.

Avvertimento sulle condizioni meteorologiche e di pericolo

La situazione attuale richiede particolare attenzione da parte di residenti e turisti. Le condizioni meteorologiche avverse e l’accumulo di neve fresca aumentano il rischio di valanghe, soprattutto in presenza di neve a debole coesione. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali e adottare le misure di sicurezza consigliate per prevenire incidenti legati alle valanghe. La prudenza è d’obbligo in montagna in queste circostanze, per garantire la propria incolumità e quella degli altri.

About The Author