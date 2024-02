Reddito energetico 2024: Domande per l’installazione gratuita di impianti fotovoltaici – Chi può beneficiarne?

Nuove regole per il reddito energetico: come funziona il Fondo nazionale

Il Decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 novembre ha stabilito le nuove regole per il reddito energetico, un incentivo a carattere regionale finanziato da un fondo nazionale. Questo Fondo, che ha una dotazione di 200 milioni di euro per il biennio 2024/2025, sarà suddiviso tra tutte le Regioni, con una particolare attenzione a quelle con maggior bisogno di tutela in ambito energetico.

Il reddito energetico è un beneficio che permette alle famiglie a basso reddito e in situazioni di disagio energetico di installare impianti fotovoltaici per produrre l’energia necessaria all’autoconsumo. A differenza di altri bonus, che forniscono un sostegno immediato ma non risolvono il problema alla radice, il reddito energetico mira ad eliminare la povertà energetica.

Come funziona il reddito energetico e chi può accedervi

Il reddito energetico è concesso come incentivo a fondo perduto per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. I beneficiari hanno diritto all’autoconsumo dell’energia prodotta, ma non possono accumulare quella non consumata. Questa energia dovrà essere ceduta al Gestore del sistema energetico (Gse), che la venderà per alimentare il Fondo stesso e consentire ad altri beneficiari di richiedere il reddito energetico.

Per accedere al reddito energetico, è necessario rispettare alcuni requisiti. Innanzitutto, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non deve superare i 15.000 euro, che diventano 30.000 euro per famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. Inoltre, il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazioni statali, regionali o europee in materia di energia.

Come richiedere il reddito energetico e quali sono gli impegni

Per ottenere il reddito energetico, è necessario presentare una domanda specifica, indicando i propri dati e la situazione economica. Una volta approvata la richiesta, il contributo coprirà tutti i costi di installazione dell’impianto fotovoltaico. Tuttavia, i beneficiari dovranno impegnarsi a mantenere l’impianto in funzione per un determinato numero di anni.

Il reddito energetico rappresenta un importante strumento per combattere la povertà energetica e favorire l’utilizzo di energie rinnovabili. Grazie a questo incentivo, le famiglie a basso reddito potranno ridurre le spese energetiche e contribuire alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

