Reggiana: maglie con alfabeto Braille per inclusione visiva

La Reggiana celebra la Giornata Nazionale del Braille con maglie speciali

La squadra allenata da Alessandro Nesta ha fatto la storia scendendo in campo con un’iniziativa unica in Italia: maglie con i nomi dei giocatori scritti in Braille, il sistema tattile inventato da Louis Braille nel XIX secolo per le persone non vedenti. Questa iniziativa speciale è stata realizzata per celebrare la Giornata Nazionale del Braille, un gesto significativo per promuovere l’accessibilità e l’inclusione.

“L’iniziativa è finalizzata a rendere lo stadio sempre più accessibile e identificarlo come luogo d’incontro, per tutti”, sottolinea una nota congiunta del club e di Macron, l’azienda che produce le divise della squadra. Questo progetto sociale mira a sensibilizzare sulle sfide affrontate dalle persone con disabilità visive e a promuovere un ambiente più inclusivo.

Collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

L’iniziativa della Reggiana è stata realizzata in collaborazione con la Sezione Territoriale di Reggio Emilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Questa partnership mira a promuovere l’inclusione totale delle persone non vedenti e ipovedenti nella società, offrendo loro opportunità di riabilitazione, educazione e svago.

La collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è volta a favorire la piena partecipazione di queste persone in ogni aspetto della vita sociale, garantendo loro supporto e risorse necessarie per una vita più indipendente e soddisfacente.

Promuovere l’inclusione attraverso lo sport

L’iniziativa della Reggiana va oltre il campo di gioco, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento per promuovere l’inclusione e sensibilizzare sull’importanza dell’accessibilità per tutti. Celebrare la Giornata Nazionale del Braille in questo modo unico è un passo avanti verso una società più consapevole e accogliente per tutti i suoi membri.

Questa iniziativa speciale non solo ha reso omaggio al genio di Louis Braille e alla sua creazione rivoluzionaria, ma ha anche evidenziato il potere dello sport nel promuovere valori di inclusione, diversità e uguaglianza. La Reggiana ha dimostrato che il calcio può essere un veicolo per il cambiamento sociale e per ispirare azioni positive nella comunità.

