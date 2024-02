Regina Baresi svela i suoi progetti futuri e la passione per il Padel insieme a Bergomi

Regina Baresi: Tra Inter e Passione per il Padel

Regina Baresi si è raccontata in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando diversi argomenti che vanno dalla sua passione per il padel all’amore per l’Inter. Parlando dell’imminente sfida in Champions contro l’Atletico Madrid, ha elogiato l’allenatore Simeone definendolo “un super allenatore” e si è detta ottimista sul passaggio del turno dell’Inter, sottolineando la crescita e la sicurezza acquisite sotto la gestione di Inzaghi.

“Mi aspetto una bella partita, scaldata ancora di più dall’atmosfera della Champions. La mia speranza è che i nerazzurri continuino a giocare in questo modo, divertendosi. Un pronostico? Non voglio dire nulla ma sono ottimista per il passaggio del turno”.

Distacco dalla Juventus e Performances Eccellenti

Riguardo al campionato, Regina ha commentato il distacco rassicurante dalla Juventus, sottolineando che mancano ancora mesi per dichiarare una vittoria sicura, ma riconoscendo che il vantaggio attuale permette una gestione più oculata delle energie e dei giocatori, specialmente con un calendario fitto di impegni tra recuperi e coppe.

“Il vantaggio darà la possibilità di gestire meglio energie e giocatori, soprattutto in un momento in cui, tra recuperi e coppe, aumentano le gare in calendario”.

L’Influenza di Inzaghi e il Futuro nell’Inter

Parlando dell’Inter, Regina ha elogiato diversi giocatori come Thuram, Chalanoglu, Lautaro e Dimarco per le loro performances eccezionali, sottolineando il lavoro di Inzaghi nel far performare al meglio la squadra e creare un ambiente di lavoro sereno. Ha anche menzionato il padre, Giuseppe Baresi, come un abile giocatore di padel, sottolineando l’importanza di giocare con persone più esperte per migliorare.

“Papà sfida i suoi amici a padel più volte a settimana. Tra loro, solo per citare qualcuno di conosciuto, c’è anche Giuseppe Bergomi. È veramente un ottimo giocatore. Io, appena posso, cerco di fare coppia con lui perché è solo stando con persone più brave che si può migliorare”.

Regina ha anche parlato positivamente della squadra femminile dell’Inter, evidenziando il lavoro di Rita Guarino e l’arrivo di giocatrici interessanti. Guardando al futuro, ha espresso il desiderio di lavorare per la società nerazzurra nel settore della comunicazione o di Inter TV, mantenendo vivo il legame con il calcio e gli sponsor.

