Regionali: scuola chiusa, seggio a casa pensionata

Soluzione creativa per il seggio elettorale a Biancareddu

La piccola borgata di Sassari di Biancareddu, situata nella Nurra, si prepara in modo creativo per le elezioni regionali del 25 febbraio e quelle europee. Per consentire ai residenti locali di partecipare al voto, il seggio elettorale sarà allestito in una casa privata. Nello specifico, la pensionata Maria ha offerto il suo appartamento adiacente alla sua abitazione per ospitare il seggio, permettendo alla comunità di non rinunciare alla partecipazione democratica.

La situazione insolita è stata anticipata dal quotidiano locale La Nuova Sardegna. La decisione è stata presa poiché la struttura dell’ex scuola elementare, solitamente utilizzata come seggio, non era disponibile a causa di lavori di ristrutturazione in corso. Di fronte alla prospettiva di restare senza un luogo per votare, la comunità ha trovato una soluzione alternativa grazie alla generosità di Maria. La pensionata ha messo a disposizione alcuni locali di sua proprietà per ospitare il seggio elettorale, garantendo così che i residenti potessero esercitare il loro diritto al voto. In merito alla sua iniziativa, Maria ha dichiarato:

«Quando la nostra associazione mi ha prospettato questo eventuale disagio non ci ho pensato due volte, garantendo la disponibilità di alcuni locali di mia proprietà. Sono contentissima quindi del buon esito della vicenda».

Solidarietà e partecipazione a Biancareddu

La comunità di Biancareddu ha dimostrato solidarietà e senso di appartenenza, trovando insieme una soluzione per assicurare che le elezioni potessero svolgersi regolarmente nonostante le difficoltà logistiche. Grazie alla disponibilità di Maria, i residenti potranno recarsi al seggio elettorale allestito nella sua casa per esprimere il loro voto. Questo gesto di generosità e collaborazione ha permesso alla piccola borgata di non essere esclusa dal processo democratico, mantenendo viva la partecipazione civica e politica.

La solidarietà e l’impegno della comunità hanno reso possibile l’organizzazione di un seggio elettorale alternativo a Biancareddu.

Grazie alla generosità di Maria , i residenti potranno votare nonostante l’indisponibilità del seggio abituale.

L’iniziativa dimostra il forte senso di coesione e partecipazione dei cittadini di Biancareddu.

Conclusioni

La storia di Biancareddu evidenzia come la solidarietà e la collaborazione possano superare le sfide e garantire la partecipazione democratica anche in situazioni insolite. Grazie alla disponibilità di Maria, la piccola comunità potrà esercitare il proprio diritto al voto in un contesto inusuale ma significativo. Questo esempio di resilienza e impegno civico sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, anche in contesti locali e apparentemente marginali.

