Regione Lazio, al via il progetto “Le relazioni gentili nel mercato”: studenti e cittadini imparano a riconoscere le trappole del consumo

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

Promuovere trasparenza, consumo consapevole e tutela dei diritti dei cittadini attraverso percorsi educativi dedicati ai giovani e ai nuovi residenti. Nasce con questo obiettivo “Le relazioni gentili nel mercato”, il progetto promosso dall’Associazione culturale “cento giovani” nell’ambito del programma della Regione Lazio per la tutela dei consumatori, finanziato con fondi MIMIT ex lege 388/2000.

L’iniziativa ha coinvolto scuole, studenti e cittadini in un percorso di formazione sui temi della cittadinanza economica, della correttezza nelle relazioni commerciali e della consapevolezza nelle scelte di consumo.

Educazione finanziaria e diritti dei consumatori nelle scuole del Lazio

Il progetto si è rivolto in particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con incontri interattivi e attività laboratoriali dedicate ai meccanismi del mercato contemporaneo.

Tra i temi affrontati:

pubblicità e comunicazione commerciale;

lettura consapevole di offerte e contratti;

trasparenza nei servizi;

tutela dei diritti dei consumatori;

responsabilità nelle relazioni economiche.

Gli incontri hanno coinvolto anche l’Istituto San Giuseppe Calasanzio e l’Istituto di Istruzione Superiore Dante Alighieri, creando occasioni di confronto diretto sui rischi e sulle opportunità legate al consumo digitale e ai nuovi strumenti finanziari.

Le “10 trappole del consumatore”: attenzione a costi nascosti e rinnovi automatici

Uno dei momenti centrali del percorso è stato il format “Le 10 trappole del consumatore”, ideato per aiutare i ragazzi a riconoscere alcune delle pratiche più diffuse e meno trasparenti del mercato.

Durante le attività sono stati analizzati casi concreti come:

rinnovi automatici degli abbonamenti;

costi nascosti nei contratti;

prove gratuite trasformate in servizi a pagamento;

formule “buy now pay later”;

strategie di pressione commerciale e finanziaria.

L’obiettivo è stato quello di fornire strumenti utili per sviluppare maggiore spirito critico e capacità di orientamento nelle scelte quotidiane.

Un corso di italiano giuridico per i nuovi cittadini

All’interno del progetto è stato organizzato anche un corso di italiano giuridico rivolto a cittadini non madrelingua con conoscenza di inglese, francese o spagnolo.

Il percorso è nato per aiutare nuovi residenti e cittadini stranieri a comprendere meglio il linguaggio utilizzato nei contratti e nei documenti amministrativi, così da affrontare con maggiore consapevolezza pratiche come:

la stipula di contratti per energia, gas e telefonia;

la gestione di documenti burocratici;

la redazione di curriculum vitae corretti e professionali.

Il fine del progetto è quello di favorire inclusione, autonomia e maggiore tutela dei diritti dei consumatori.

Il contributo di Edoardo Bellafiore e il Manifesto della Gentilezza

“Le relazioni gentili nel mercato” è stato progettato insieme a Edoardo Bellafiore, docente presso la Libera Università Maria Santissima Assunta e tra gli ideatori del Manifesto della Gentilezza.

Il percorso ha posto al centro il valore della correttezza, della qualità delle relazioni economiche e della responsabilità sociale, promuovendo un modello di mercato più consapevole e rispettoso delle persone.

Il podcast contro lo spreco e per il consumo responsabile

Nel corso delle attività è stato inoltre condiviso il podcast “Per una lotta allo spreco da favola (ops… da fiaba)”, nato in occasione di un precedente programma dedicato al contrasto allo spreco.

Attraverso il linguaggio delle fiabe e delle tradizioni popolari, il podcast racconta buone pratiche e comportamenti virtuosi legati al consumo consapevole, alla sostenibilità e alla trasmissione collettiva di valori sociali e culturali.