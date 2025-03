Regione Lazio: Palazzi (FdI), “FareTurismo preziosa opportunità per i giovani”

Ultimo aggiornamento il 19 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

FareTurismo 2025: l’evento nazionale sulla formazione nel turismo

Dal 19 al 21 marzo, l’Università Europea di Roma ospiterà FareTurismo 2025, l’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione e al lavoro nel settore turistico. L’evento rappresenta un’importante occasione per i giovani interessati a intraprendere una carriera in questo comparto strategico per l’economia italiana.

Opportunità di lavoro e formazione nel settore turistico

L’iniziativa prevede 2.000 colloqui di selezione con 40 catene alberghiere, agenzie per il lavoro e tour operator. Oltre alle opportunità di impiego, l’evento offre un ampio programma di seminari e conferenze, con la partecipazione di esperti e rappresentanti di organizzazioni datoriali, associazioni professionali e ministeri del turismo e dell’istruzione.

Le dichiarazioni di Edy Palazzi (FdI)

Alla Conferenza di apertura di FareTurismo 2025, la vicepresidente della Commissione cultura, spettacolo, sport e turismo, Edy Palazzi (Fratelli d’Italia), ha portato i saluti dell’assessore regionale al Turismo Elena Palazzo, sottolineando l’importanza dell’evento per i giovani e per il settore turistico:

“FareTurismo, patrocinato dalla Regione Lazio, rappresenta una vetrina ideale soprattutto per i nostri giovani che vogliono trovare lavoro nel comparto turistico e cogliere le opportunità di un mercato in continua evoluzione. Ma è anche un momento di confronto per gli addetti ai lavori che desiderano essere aggiornati.”

Investire nella formazione per un turismo più competitivo

Palazzi ha inoltre evidenziato la necessità di un cambio di passo nella formazione degli operatori del settore:

“Il turismo è un settore economico strategico per l’Italia, che vanta un patrimonio storico, culturale e ambientale unico al mondo. Se vogliamo essere maggiormente competitivi, dobbiamo investire di più nella formazione degli operatori del settore.”

Il ruolo della Regione Lazio nel rilancio del turismo

Il turismo rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo economico della Regione Lazio, che punta a promuovere iniziative di alta formazione e a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Eventi come FareTurismo sono un’opportunità concreta per avvicinare la domanda e l’offerta nel settore, favorendo la crescita professionale e la competitività del comparto turistico italiano.

Con il sostegno della Regione Lazio e la partecipazione di importanti attori del settore, FareTurismo 2025 si conferma un appuntamento di rilievo per chi desidera lavorare nel turismo. Un evento che non solo offre sbocchi professionali, ma contribuisce anche al consolidamento di un settore chiave per l’economia nazionale.