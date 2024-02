Regioni a governo: la necessità di un confronto sul terzo mandato

Massimiliano Fedriga chiede un confronto sul terzo mandato per i governatori

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha inviato una lettera al governo, in particolare al ministro Calderoli, per sollevare la questione del terzo mandato consecutivo per i governatori. Le Regioni, attraverso Fedriga, esprimono la necessità di avviare un confronto costruttivo e collaborativo con il governo su questo tema delicato.

Aumento dei consiglieri nelle piccole regioni per garantire la rappresentanza

Oltre alla questione dei mandati dei governatori, la lettera inviata da Massimiliano Fedriga al governo affronta anche un’altra tematica importante. Si tratta dell’aumento del numero dei consiglieri nelle piccole regioni, al fine di garantire una maggiore rappresentanza dei partiti negli organi esecutivi. Questa richiesta mira a garantire una distribuzione equa e proporzionale delle cariche decisionali a livello regionale.

Fedriga: dialogo aperto e costruttivo con il governo

La lettera inviata da Massimiliano Fedriga al governo sottolinea la volontà delle Regioni di instaurare un dialogo aperto e costruttivo su questioni cruciali per il funzionamento delle istituzioni regionali. Il presidente della Conferenza delle Regioni evidenzia la necessità di affrontare con serietà e collaborazione i temi sollevati, al fine di trovare soluzioni condivise e rispondere in modo efficace alle esigenze delle diverse realtà regionali.

