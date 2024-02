Regista 90enne Formigoni scomparso: ricerche in corso

Scomparso regista 90enne a Savelletri di Fasano: ricerche in corso

Le autorità sono attualmente impegnate in una vasta operazione di ricerca a Savelletri di Fasano (Brindisi) per trovare Carlo Formigoni, un regista di 90 anni originario della Lombardia che risiedeva a Ostuni. La sua scomparsa è stata segnalata dopo che alcuni suoi amici non sono riusciti a mettersi in contatto con lui nel pomeriggio di ieri.

Le ricerche sono condotte dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, dal personale della capitaneria di porto e dai carabinieri della compagnia di Fasano. Finora, sono stati trovati alcuni effetti personali di Formigoni, tra cui una sedia a sdraio, nei pressi di un lido nella zona di Savelletri di Fasano.

Secondo quanto riferito, l’uomo si è recato nei pressi del lido questa mattina, ma da allora non è stato più rintracciato. Le autorità stanno cercando di determinare cosa possa essere successo e stanno facendo tutto il possibile per trovare il regista scomparso.

Collaborazione tra vigili del fuoco, capitaneria di porto e carabinieri

Per aumentare le possibilità di trovare Carlo Formigoni, le forze dell’ordine stanno collaborando attivamente. Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, specializzato nelle operazioni subacquee, sta esplorando le acque della zona, mentre il personale della capitaneria di porto sta monitorando la costa. I carabinieri della compagnia di Fasano stanno invece conducendo ricerche a terra.

Questa collaborazione tra le diverse unità è fondamentale per coprire tutte le possibili aree in cui il regista potrebbe trovarsi. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per trovare Formigoni il prima possibile e assicurarsi che sia al sicuro.

Preoccupazione per la scomparsa del regista

La scomparsa di Carlo Formigoni ha destato grande preoccupazione tra i suoi amici e conoscenti. Il regista, noto per il suo talento e la sua passione per il cinema, era molto amato nella comunità di Ostuni. La sua improvvisa sparizione ha lasciato tutti sconcertati e sperano che venga trovato sano e salvo.

“Siamo molto preoccupati per la scomparsa di Carlo Formigoni”, ha dichiarato un amico stretto. “È una persona meravigliosa e talentuosa, e speriamo che venga ritrovato al più presto. Le nostre preghiere sono con lui e la sua famiglia in questo momento difficile”.

Le autorità stanno continuando le ricerche e sperano di fare presto progressi nella ricerca di Carlo Formigoni. La sua scomparsa è un mistero che tutti sperano di risolvere al più presto.

About The Author