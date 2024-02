Regista teatrale Carlo Formigoni, 90 anni, trovato morto in mare

Trovato senza vita il regista teatrale Carlo Formigoni

Il corpo senza vita del regista teatrale Carlo Formigoni, 90 anni, è stato trovato in mare nei pressi di alcuni scogli lungo la costa di Fasano, in provincia di Brindisi. Originario di Mantova, Formigoni si era stabilito da anni nella vicina Ostuni, in Puglia.

Scomparso dopo un viaggio in taxi

Secondo le informazioni disponibili, ieri il regista si sarebbe fatto accompagnare in taxi sulla litoranea. Da quel momento, però, di lui si sarebbero perse le tracce. Le autorità hanno avviato le ricerche, coinvolgendo sommozzatori dei vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto e i carabinieri. Durante le operazioni di ricerca sono stati trovati solo alcuni effetti personali di Formigoni lungo la costa.

Un regista di grande talento

Carlo Formigoni era un regista teatrale di grande talento e notorietà. Negli anni Ottanta, fu il fondatore del teatro Kismet di Bari e successivamente divenne direttore della scuola per registi e attori. Durante la sua carriera, ha diretto numerosi spettacoli per ragazzi, lasciando un’impronta indelebile nel panorama teatrale italiano.

Secondo le prime indagini, non sembrano esserci elementi sospetti legati alla morte di Formigoni, ma le autorità stanno ancora indagando per fare luce su quanto accaduto. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo del teatro e dell’arte, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità artistica.

Come riportato dal quotidiano locale La Gazzetta del Mezzogiorno, il sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, ha espresso il suo cordoglio per la perdita di un grande artista: “Carlo Formigoni era una figura di spicco nel panorama teatrale italiano. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la cultura e per la comunità di Ostuni“.

La morte di Carlo Formigoni lascia un vuoto nel mondo del teatro italiano. La sua passione e il suo talento rimarranno per sempre nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui e di assistere alle sue opere.

