Regolamento Sur: L’Ue ritira la normativa sui trattori

La proposta di regolamento Sur per ridurre l’uso dei pesticidi nell’UE verrà ritirata

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi a Strasburgo che la proposta di regolamento Sur (Sustainable Use Regulation) verrà ritirata. Questa proposta, presentata nel giugno 2022, mirava a ridurre l’uso e il rischio dei pesticidi nell’UE, in linea con l’obiettivo della strategia Farm to Fork, che mira a un sistema alimentare “giusto, sano e rispettoso dell’ambiente”.

La strategia Farm to Fork è uno dei pilastri del Green Deal, il piano dell’UE per una transizione verde dell’economia continentale. Il regolamento Sur, che avrebbe dovuto sostituire la direttiva Sud, era direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Obiettivi di riduzione e regole più rigorose per l’uso dei pesticidi

Il regolamento Sur prevedeva obiettivi giuridicamente vincolanti a livello dell’UE per dimezzare l’uso e il rischio di pesticidi chimici entro il 2030. Gli Stati membri avrebbero dovuto fissare i propri obiettivi di riduzione e le proprie strategie per garantire il raggiungimento dell’obiettivo collettivo del -50% a livello europeo.

Il regolamento prevedeva anche regole più rigorose per l’applicazione di un controllo dei parassiti rispettoso dell’ambiente, come la gestione integrata degli agenti infestanti (Ipm). Questo approccio prevede l’utilizzo prioritario di metodi alternativi di controllo dei parassiti prima dell’utilizzo di pesticidi chimici.

Sostegno agli agricoltori e opposizione dell’industria agrochimica

La Commissione assicurava che gli agricoltori sarebbero stati sostenuti dalla politica agricola comune (Pac) dell’UE durante questa transizione. Gli Stati membri avrebbero potuto utilizzare la Pac per coprire i costi dei nuovi requisiti per gli agricoltori per un periodo di 5 anni.

La decisione di presentare la proposta di regolamento Sur è stata presa perché le norme esistenti sulla direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi (Sud) si erano rivelate insufficienti e non uniformemente applicate. Secondo la Corte dei Conti dell’UE e il Parlamento Europeo, non sono stati compiuti progressi sufficienti nella riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente.

Tuttavia, la proposta di regolamento è stata fortemente osteggiata dall’industria agrochimica e dalle grandi imprese agricole. Secondo il Pesticides Action Network, l’eccessivo uso di pesticidi danneggia le popolazioni di api domestiche, che sono fondamentali per l’impollinazione e la produzione di miele.

La decisione di ritirare la proposta di regolamento Sur solleva interrogativi sul futuro della riduzione dell’uso dei pesticidi nell’UE e sulla protezione dell’ambiente e della salute umana. Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che continuerà a lavorare per affrontare il problema dell’uso dei pesticidi e per promuovere pratiche agricole sostenibili.

About The Author