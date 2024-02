Regole pediatra: come truccare i bambini per il Carnevale - avvisatore.it

Consigli per un trucco sicuro durante il Carnevale dei bambini

Il Carnevale è una festa di travestimenti e di libero accesso al trucco, anche per i più piccoli. Tuttavia, è importante fare attenzione e scegliere prodotti sicuri per evitare irritazioni o reazioni cutanee. Secondo la pediatra Maya El Hachem, responsabile della Dermatologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è consigliabile utilizzare prodotti testati e preferibilmente acquistati in farmacia, insieme ad una crema idratante per bambini da usare come base.

Accortezze per un trucco sicuro

La pediatra consiglia di distinguere tra la pelle sana e quella di un bambino che ha problemi cutanei. In entrambi i casi, è importante adottare alcune precauzioni. Anche la pelle sana può essere facilmente irritabile nei bambini più piccoli, quindi è consigliabile limitare la permanenza del trucco a poche ore. Prima di applicare il trucco, è fondamentale lavare bene il viso del bambino, asciugarlo delicatamente e applicare una crema idratante specifica per bambini, acquistata in farmacia. Se il bambino lamenta prurito, è necessario rimuovere immediatamente il trucco per evitare che la reazione cutanea peggiori. Una volta terminati i festeggiamenti, è importante rimuovere delicatamente il trucco dal viso.

Cura della pelle dopo il trucco

Dopo aver rimosso il trucco, se la pelle risulta arrossata e irritata, si può utilizzare una crema emolliente con effetto antiinfiammatorio, facilmente reperibile in farmacia. Se la pelle è sana e normale, è possibile riapplicare la stessa crema idratante utilizzata come base per ripristinare la barriera cutanea. Nel caso in cui il bambino abbia già una dermatite, non è necessario vietargli di truccarsi, ma è importante limitare l’uso di prodotti sulla pelle irritata. In questo caso, è consigliabile applicare la crema curativa prescritta come base del trucco e cercare di giocare di più con la fantasia per camuffare, concentrandosi su vestiti, cappelli e accessori.

Il Carnevale è una festa divertente per i bambini, ma è importante prendersi cura della loro pelle durante l’applicazione del trucco. Seguendo questi consigli, è possibile garantire un trucco sicuro e divertente per tutti i piccoli festaioli.

