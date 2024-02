“Requisiti approvati dalla Sna per enti formazione negli appalti”

Nuove linee guida per la formazione sui contratti pubblici

La Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) ha approvato i criteri per la formazione sui contratti pubblici offerta da istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro. Questi criteri sono validi per la qualificazione delle stazioni appaltanti nel sistema introdotto dal nuovo Codice degli appalti. Il gruppo di lavoro che ha sviluppato le linee guida era composto da rappresentanti della Sna, del Dipartimento Funzione pubblica, di Anac e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Requisiti dettagliati per la formazione

Le linee guida dettagliano i requisiti per le diverse fasi dei contratti pubblici, come programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, project management, prevenzione della corruzione, digitalizzazione, sostenibilità e ciclo di vita dell’appalto. Le istituzioni che desiderano ottenere l’accreditamento devono dimostrare esperienza nel settore, offrire corsi interdisciplinari e utilizzare sistemi di verifica e valutazione dell’apprendimento.

Corsi di formazione obbligatori

I percorsi formativi sono suddivisi in quattro tipologie: base, specialistica, avanzata e di aggiornamento. È obbligatorio utilizzare sistemi di rilevamento delle presenze e l’attestato sarà riconosciuto solo a coloro che non superano il limite massimo del 20% di assenze. I docenti devono essere professori universitari o esperti con una laurea magistrale o equivalente e almeno cinque anni di esperienza nei settori oggetto della formazione. I corsi di base devono durare almeno 20 ore e includere una prova di valutazione finale con almeno 30 domande a risposta multipla.

I corsi specialistici devono durare almeno 60 ore e possono essere erogati anche a distanza. Devono garantire interdisciplinarità e attività pratiche. Ogni corso deve avere un responsabile scientifico con almeno cinque anni di esperienza nella formazione. La prova finale per i corsi specialistici consiste in almeno 45 domande.

Per i corsi avanzati, il responsabile scientifico deve essere un professore universitario ordinario o associato in settori scientifici disciplinari pertinenti. La prova finale per questi corsi è un project work da discutere davanti a una commissione di valutazione. Per i corsi di aggiornamento, è richiesta una durata di almeno 30 ore e possono essere erogati anche a distanza. Anche questi corsi si concludono con un test di almeno 30 domande.

Le nuove linee guida mirano a migliorare la formazione sulle procedure di appalto pubblico e a garantire la qualificazione delle stazioni appaltanti. Questi criteri obbligatori assicurano che i professionisti coinvolti nei contratti pubblici abbiano le competenze necessarie per gestire in modo efficace e trasparente tali processi.

