Restauratrice denunciata per mancata restituzione di antichi manoscritti

Restauratrice denunciata per appropriazione indebita di volumi antichi

Una restauratrice di Sutri, in provincia di Viterbo, è stata denunciata dai carabinieri per appropriazione indebita di una decina di volumi antichi che le erano stati affidati nel 2011 dalla Curia della Diocesi di Aosta per essere restaurati. La donna, nonostante i numerosi solleciti, non aveva mai provveduto a restituire le opere.

Durante una perquisizione, i militari hanno ritrovato tutte le opere e le hanno restituite alla Curia. Tra i volumi recuperati, vi sono opere risalenti al 1407 e altre datate alla metà del 17° secolo. Non è ancora chiaro quali siano stati i motivi che hanno spinto la restauratrice a trattenere le opere, ma è emerso che non aveva intenzione di trarne profitto.

