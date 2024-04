Restauro e valorizzazione di Palazzo Dragonetti per accogliere Abruzzo Film Commission

Nel contesto dei lavori di restauro a palazzo Dragonetti in via Roio, il governatore Marco Marsilio ha annunciato che gli interventi saranno terminati entro l’8 luglio. Questo storico edificio del Quattrocento sarà destinato ad ospitare la sede dell’Abruzzo Film Commission. Un’importante iniziativa che trasformerà l’edificio in un punto di riferimento per la promozione del settore cinematografico regionale. Durante un tour guidato in occasione del 15º anniversario del terremoto dell’Aquila, il governatore ha illustrato i dettagli dell’opera, accompagnato dal sottosegretario Fausta Bergamotto e dal senatore Guido Liris.

Complessità e riscoperte a Palazzo Centi: un restauro in corso

Il secondo palazzo esaminato durante il tour, palazzo Centi, presenta una situazione più complessa. I lavori di restauro sono attualmente in corso e rappresentano un impegno intrapreso durante il primo mandato di Marsilio, dopo dieci anni di attesa. Il governatore ha evidenziato la complessità dell’intervento, sottolineando la scoperta di affreschi nascosti di grande valore sotto le tappezzerie. Le Soprintendenze hanno accolto positivamente tali ritrovamenti, avviando un processo di approfondimento, recupero e restauro. Queste nuove scoperte hanno reso la gestione del cantiere più impegnativa, ma essenziale per preservare il patrimonio artistico e architettonico dell’edificio. Tali lavori mirano a garantire la sicurezza sismica dell’edificio entro il 2025 e a tutelare le opere d’arte presenti.

Il governatore ha inoltre annunciato che sarà necessario un ulteriore finanziamento per completare l’intervento, poiché un edificio così prezioso richiede cure e attenzioni costanti. Una volta ultimati i lavori, palazzo Centi ospiterà nuovamente la Presidenza regionale, contribuendo così a preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’Aquila.