2nd Walk: Riabilitazione neuromotoria innovativa a Parma

2nd Walk, in collaborazione con ‘2nd Walk’, è un’azienda italiana all’avanguardia nel campo della riabilitazione neuromotoria. Grazie all’utilizzo degli esoscheletri HAL© di Cyberdyne, 2nd Walk offre un percorso riabilitativo unico che combina tecnologia avanzata e intelligenza artificiale.

Obiettivo: massimizzare l’autonomia funzionale

L’obiettivo principale di 2nd Walk è aiutare i pazienti a riconquistare l’indipendenza e la mobilità, migliorando la qualità della loro vita. Il percorso riabilitativo proposto da 2nd Walk si basa su un rapporto di fiducia che inizia dal primo colloquio e continua anche dopo il trattamento.

A chi si rivolge

Il percorso riabilitativo di 2nd Walk è rivolto a persone affette da diverse patologie, come mielolesioni, ictus, Parkinson, malattie neuromuscolari e Sclerosi Multipla. Dopo una valutazione iniziale per verificare l’idoneità al trattamento, i pazienti possono iniziare il loro percorso riabilitativo, personalizzato in base alle loro esigenze.

Un percorso personalizzato e multidisciplinare

2nd Walk si distingue per il suo approccio personalizzato e multidisciplinare. Ogni paziente riceve un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) personalizzato, integrato con un Piano Riabilitativo Individuale (PRI), che risponde alle sue specifiche necessità. Lo staff di 2nd Walk è composto da professionisti provenienti da tutto il mondo, in grado di accogliere e assistere pazienti internazionali durante tutto il trattamento.

Tecnologia e attività riabilitative integrate

Il cuore del programma di 2nd Walk è l’utilizzo degli esoscheletri HAL©, che “dialogano” con il sistema nervoso del paziente, leggendo e amplificando i segnali bioelettrici del corpo. Questa tecnologia promuove la neuroplasticità e assiste attivamente il movimento volontario del paziente.

Il percorso riabilitativo di 2nd Walk include anche discipline complementari come la fisioterapia neuromotoria tradizionale, che si integra perfettamente con il percorso robotizzato, e sessioni di Neurofit e Neuropilates. Queste attività mirano al miglioramento funzionale delle attività quotidiane attraverso il potenziamento aerobico, il rinforzo muscolare e il recupero dell’equilibrio e della stabilità.

Conclusioni

2nd Walk offre un servizio di riabilitazione completo che combina tecnologie all’avanguardia e terapie personalizzate. Il percorso riabilitativo proposto da 2nd Walk non solo mira al recupero fisico, ma anche al miglioramento generale della qualità della vita e all’autonomia dei pazienti.

Il programma di 2nd Walk è attualmente disponibile presso il Centro San Girolamo, un centro di riabilitazione e fisioterapia di Parma.

