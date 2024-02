Riapertura graduale A22 dopo tamponamenti: aggiornamenti sull’Autobrennero

Riapertura graduale dell’autostrada del Brennero dopo gli incidenti per nebbia

Dopo la chiusura di un tratto di 70 chilometri dell’autostrada del Brennero a causa di una serie di tamponamenti causati dalla nebbia, le autorità stanno procedendo alla riapertura graduale della strada. La carreggiata nord è stata riaperta, mentre la carreggiata sud sta riaprendo con l’assistenza di una vettura della Polizia stradale che controlla la sicurezza del traffico.

Sicurezza al primo posto: la Polizia stradale controlla la riapertura

Per garantire la sicurezza dei conducenti, la Polizia stradale sta monitorando attentamente la riapertura della carreggiata sud dell’autostrada del Brennero. Una vettura della Polizia stradale sta guidando il traffico, verificando che tutto sia idoneo per il ritorno alla normalità. Questa misura è stata adottata per evitare ulteriori incidenti e garantire un flusso regolare del traffico.

Un tratto di autostrada torna finalmente accessibile

Dopo i gravi incidenti che hanno causato la chiusura di un tratto di 70 chilometri dell’autostrada del Brennero, finalmente c’è una luce in fondo al tunnel. La carreggiata nord è stata riaperta, consentendo ai conducenti di riprendere il loro viaggio. La riapertura graduale della carreggiata sud, sotto la supervisione della Polizia stradale, è in corso per garantire la massima sicurezza. Si consiglia ai conducenti di prestare attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità per evitare ulteriori incidenti.

Fonte: ANSA

