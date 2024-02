Ricchi e Poveri a Viva Rai2: Angela si lancia in una spettacolare corsa in moto (video) - avvisatore.it

I Ricchi e Poveri: una performance spensierata a Viva Rai2

I Ricchi e Poveri hanno conquistato il pubblico del Festival di Sanremo e sono diventati delle vere e proprie star del web. Questa mattina, ospiti di Viva Rai2 con Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, hanno regalato agli italiani un momento di pazzia e spensieratezza. Durante la trasmissione, il trio si è esibito sulle strisce pedonali per gli automobilisti in viaggio per andare al lavoro, creando un vero e proprio show.

Il fenomeno dei Ricchi e Poveri

Dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo, i Ricchi e Poveri sono diventati virali sui social. La loro canzone “Ma non tutta la vita” è diventata una delle hit più ascoltate su TikTok in pochissimo tempo. La loro esibizione a Viva Rai2 ha stupito tutti: invece di esibirsi come previsto, il duo si è spostato in mezzo alla strada, all’incrocio di un semaforo, cantando alcune delle loro canzoni.

Angela Brambati e la sua corsa in moto

Durante la performance, Angela Brambati ha preso il sopravvento e ha deciso di salire sulla moto di uno sconosciuto. Questo improvviso gesto ha sorpreso tutti, tanto che dalla regia si è sentita la voce di Fiorello chiedere: “Dove va? Senza casco, dove va? Noo, non partire. Ma che fa?”. Fortunatamente, dopo aver percorso qualche metro in moto, si è fermata. La loro performance ha lasciato tutti a bocca aperta. Fiorello ha commentato ironicamente: “Non so quanti leggi abbiamo infranto in 6 secondi, non doveva essere così”.

Vista la performance di oggi, potrebbe essere considerata la presenza di Angela nel programma. Sicuramente si adatta allo spirito giocoso e strabiliante del format su Rai 2 portato ogni mattina da Fiorello. L’importante è che non violi altre leggi!

