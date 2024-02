Ricerche in corso per il genero della fisioterapista aggredita - avvisatore.it

Continuano le ricerche per il genero sospettato dell’omicidio di Waltraud Kranebitter Auer

Le indagini sull’omicidio di Waltraud Kranebitter Auer, la fisioterapista di 62 anni trovata senza vita nella sua cantina a Bolzano, continuano a essere condotte con grande impegno. La donna è stata trovata con un taglio alla gola e un versamento cerebrale nella notte tra martedì e mercoledì. Il principale sospettato è il genero della vittima, un uomo di 35 anni di origine nigeriana. Si ritiene che abbia attirato la suocera nella cantina per poi aggredirla. La figlia della vittima, Bärbl Auer, si era separata da poco dall’uomo, con il quale viveva in Germania insieme ai loro tre figli. Attualmente, l’uomo è ricercato non solo in Italia, ma anche all’estero, in particolare in Germania, dove si presume possa essere tornato.

La famiglia della vittima sotto protezione

La situazione rimane tesa nella via Cavour di Bolzano, dove è avvenuto il tragico evento. I carabinieri sono ancora presenti per garantire la sicurezza della famiglia della vittima, che attualmente si trova in ospedale in terapia intensiva. La polizia sta facendo tutto il possibile per proteggere la famiglia in questo momento difficile.

“Continuiamo a cercare il sospettato”

Le autorità italiane e tedesche stanno collaborando strettamente per rintracciare il sospettato. Le ricerche si concentrano principalmente in Germania, dove si ritiene che l’uomo possa essersi rifugiato. La polizia sta facendo appelli alla popolazione per ottenere informazioni che possano aiutare a individuare il sospettato. “Continuiamo a cercare il sospettato e faremo tutto il possibile per assicurarlo alla giustizia”, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.

Le indagini sull’omicidio di Waltraud Kranebitter Auer sono ancora in corso e le autorità sono determinate a fare luce su questo terribile crimine. La famiglia della vittima è sotto protezione e si spera che il sospettato venga presto individuato e arrestato. La comunità locale è sconvolta da questo tragico evento e si unisce nel dolore e nella solidarietà alla famiglia della vittima.

